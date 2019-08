Si uccide sotto il treno | davanti alla mamma Il testimone | “Era sotto choc | portata in

Alcamo - si schianta in auto durante la diretta Facebook e uccide il figlio : l'uomo era sotto effetto di cocaina : Si era schianta to con l' auto sull' auto strada Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo e nello schianto era rimasto ucciso il figlio di 13 anni. Fabio Provenzano, 34 anni, che aveva...

Napoli - papà uccide la figlia di 16 mesi lanciandola dal balcone e si getta di sotto : A mezzogiorno circa, a San Gennaro Vesuviano, in via Cozzolino, un 35enne ha lanciato la figlia 16 mesi dal balcone del secondo piano e si è buttato giù. La bimba è morta sul...

Napoli - papà uccide la figlia di 16 mesi lanciandola dal balcone e si getta di sotto : papà uccide la figlia di 16 mesi , poi si getta dal balcone . Il dramma si è consumato a mezzogiorno circa in provincia di Napoli . A San Gennaro Vesuviano, in via Cozzolino, un 35enne ha...

Gli asteroidi : trasportano la vita ma potrebbero ucciderci - 5 buoni motivi per non sottovalutarli : Gli asteroidi rappresentano una connessione diretta tra la Terra e lo spazio interplanetario. Le ‘tracce’ che lasciano quando giungono a noi sono sicuramente un promemoria per ricordarcelo: dall’estinzione dei dinosauri, al Cratere di Barringer in Arizona, fino ad arrivare all’episodio più recente, risalente al 2013, in cui un meteoroide di circa quindici metri di diametro è entrato in atmosfera frantumandosi sopra la città di Chelyabinsk. ...