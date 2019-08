Si sveglia dal coma | Valentina non sa ancora che il marito è morto nello schianto

Si sveglia dopo 8 giorni di coma dall'incidente e scopre che il marito è morto nello schianto : Si sveglia dopo otto giorni di coma in seguito ad un incidente e scopre che il marito è morto nello schianto. È questa la triste vicenda che ha coinvolto Valentina Michelli, trentatreenne originaria di Partinico, gravemente ferita in un incidente stradale a Terrasini, in provincia di Palermo, in cui ha perso la vita il marito. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia. nello scontro tra la moto sulla quale ...

Si addormenta sul materassino in Calabria e si risveglia in Sicilia. Salvato dalla Guardia Costiera : Si addormenta sul materassino in Calabria e si sveglia in Sicilia. Un ragazzo di 28 anni è stato Salvato nello Stretto di Messina dagli uomini della Guardia Costiera dopo essere stato trascinato a largo dalle correnti con il suo materassino nella giornata di ieri.L’uomo si era appisolato sul materassino galleggiante a Scilla; di lui si erano perse le sue tracce nel pomeriggio di sabato quando un amico ha avvertito la Capitaneria di ...

Nel cuore della notte una donna viene svegliata dal suo cane - quando vede il figlio di soli 7 anni scopre la terribile verità : Una storia incredibile che ha come indiscusso protagonista un cane, un labrador di 4 anni che si chiama Jedi. Jedi è un cane speciale, addestrato fin quando era un cucciolo a capire se alle persone malate di diabete ci sono cambiamenti di livelli nel sangue. Un ruolo molto delicato che può salvare la vita di tantissime persone. Jedi era stato adottato da una famiglia che viveva a Glendall, negli Stati Uniti d’America. Il cane ...

Uomo dopo una colonscopia si risveglia con le mutande rosa di pizzo di una donna - fa causa all’ospedale : Un Uomo di 32 anni, Andrew Walls, si è svegliato dopo un’operazione di colonscopia ma non aveva le sue slip ma quelle rosa di pizzo di una donna. L’Uomo, subito dopo la semplice operazione e essersi svegliato indossando l’imbarazzante indumento intimo, ha deciso di fare causa all’ospedale. L’inusuale evento è avvenuto nella città di Magnola nel Delaware. L’Uomo, per non avvertire alcun dolore, si è sottoposto a una ...

Bestemmia e inveisce contro tutti! Incidente Alcamo - papà si sveglia dal coma : Pare che il 34enne non ricordasse nulla di quanto accaduto lo scorso 13 luglio sulla A29 all’altezza di Alcamo (Trapani). Neanche la diretta Facebook pochi minuti prima della tragedia che ha tolto la vita a Francesco, 13 anni, e ad Antonino, 9 anni. L'uomo, risultato positivo alla cocaina, deve rispondere del reato di duplice omicidio stradale con l’aggravante di aver commesso il fatto sotto gli effetti di stupefacenti.\\Si è svegliato dal ...

'Elementary' - gli episodi 3 e 4 in replica su Rai Play : Greg si sveglia in ospedale : Torna anche questa settimana su Rai 2 il consueto appuntamento con la serie televisiva, "Elementary", interpretata brillantemente da Lucy Liu e Johnny Lee Miller. La serie è la rilettura moderna e statunitense del famoso personaggio inglese di Sherlock Holmes. In questa versione il noto investigatore dei libri di Arthur Conan Doyle non lavora a Londra bensì a New york, dove collabora con la polizia insieme una Joan Watson donna. Mercoledì 24 ...

Vicenza - si sveglia dal coma e descrive il delitto dell’amica : ‘Con lei per proteggerla’ : Doveva essere un ultimo incontro, quello dell’addio definitivo. Tuttavia Marianna Sandonà non si fidava del suo ex convivente, Luigi Segnini, un camionista 38enne di Torri di Quartesolo. Così aveva chiesto all’amico e collega di lavoro Paolo Zorzi, 45 anni, di presenziare con lei all’appuntamento, fissato per l’8 giugno nella piazzola sul retro del condominio in cui la donna viveva a Montegaldella, in provincia di Vicenza. Si sentiva più sicura ...

