Si ferisce e mette il cerotto liquido poi accade qualcosa di assurdo

Fonte : baritalianews

(Di martedì 20 agosto 2019) Una donna americana, Joyce Stewart era in casa sola e si era ferita ad un tallone. Poiché aveva acquistato da poco iltanto reclamizzato, aveva pensato che quella fosse l’occasione per usarlo e curarsi la ferita. E così, in piedi, in camera sua applicò ilal tallone. Però, subito dopo si è accorta che il tallone si era incollato al pavimento. La donna ha provato in tutti i modi a staccare il tallone dal pavimento e, quando si è accorta che da sola non ce l’avrebbe mai fatta ha deciso di chiamare il soccorso. I sanitari intervenuti hanno impiegato più di un’ora per staccare il tallone dal pavimento e, successivamente, la donna ha contatto la ditta 3M che ha prodotto questodenunciando l’accaduto. La ditta non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma ha fatto sapere che intende risarcire la donna.

