Shawn Layden parla del futuro di Sunset Overdrive dopo l' acquisizione di Insomniac da

Fonte : eurogamer

(Di martedì 20 agosto 2019) Di recente è stata annunciata ufficialmente l'avvenutadi Insomanic Games (Marvel's Spider-Man e Ratchet & Clank) da parte di Sony, si tratta senza dubbio di una manovra ottima, che ha consentito alla compagnia giapponese di mettere le mani su una studio molto talentuoso.Tutta via in molti si sono chiesti cosa succederà a, IP precedentemente pubblicata in esclusiva per le piattaforme Microsoft. A tal proposito è intervenuto(il presidente di SIE Worldwide Studios) che ha affermato che l'IP è attualmente nelle mani di Sony, tuttavia pur considerandola come un banco di prova, l'intento è far proseguire serie come quella di Ratchet & Clank:"Senza dubbioè stato un utile banco di prova perGames, che senza dubbio hanno potuto apprendere molto. In ogni caso rispettiamo il loro lavoro ma non abbiamo ancora ...

Eurogamer_it : Shawn Layden parla del futuro di #SunsetOverdrive dopo l'acquisizione di #Insomniac da parte di Sony - cyberanimax : - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: La serie di #RatchetandClank sarà determinante nei piani futuri di Sony, parola di Shawn Layden. -