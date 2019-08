“Se un uomo mi bacia sulla bocca ok” Amici | dopo le voci sulla presunta omosessualità

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2019) Dall’esordio come voce solista nel coro della Cappella Sistina al ruolo di primo tenore nei più prestigiosi teatri del mondo, la carriera di Vittorio Grigolo è una storia di talento, passione e dedizione. Nato ad Arezzo e cresciuto a Roma, dove studia canto alla “Schola Puerorum cantorum” della Cappella Sistina, sotto la direzione del Maestro Domenico Bartolucci, esordisce a 13 anni (sì, avete letto bene) come pastorello della “Tosca” all’Opera di Roma, a fianco di Luciano Pavarotti. La sua carriera, da quel momento, è una continua ascesa. A 17 anni debutta come tenore, poi inizia a farsi conoscere anche fuori dall’Italua interpretando Don Narciso ne “Il Turco in Italia” di Gioacchino Rossini, alla Kammeroper di Vienna. Un talento che non ha eguali. E a 23 anni, nel 2000, è il più giovane tenore a inaugurare il Teatro alla Scala con il concerto di apertura dell’anno verdiano. Dì lì a ...

