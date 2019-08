Scossa di terremoto magnitudo 6 4 nelle Isole Salomone MAPPE

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.5 alle Eolie. Trema anche la Romagna - ma nessun danno : La terra Trema ancora. Nella notte tra sabato e domenica sono state due le scosse che si sono registrate in Italia, una al largo delle Eolie, di magnitudo 3.5, e una in provincia di Forlì-Cesena, di 3.6 gradi della scala Richter. In entrambi i casi non si segnalano danni a persone o cose, ma solo tanta paura. Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa in Romagna è stata registrata alle 00.01, non ...

Nuova Scossa al nord Italia : epicentro vicino a quello del terremoto del 1918 : Poche ore fa, precisamente alle 00:01 di questa notte, 18 agosto 2019, una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata al nord Italia, nella zona dell'Appennino centro-settentrionale. In particolare, ad essere colpito, è stato il settore tosco-emiliano, fra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Il sisma, conseguente al terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter, avvenuto poche ore fa - precisamente alle ore 18:52 ...

Terremoto in Sicilia - Scossa molto profonda alle isole Eolie nella notte : Tetide continua a sprofondare : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito le isole Eolie alle 23:35 della notte. La scossa s’è verificata a metà strada tra Salina e Filicudi, nel cuore dell’arcipelago eoliano, ma non è stata avvertita dalla popolazione in quanto s’è verificata a grande profondità, con un ipocentro misurato a ben 291.4km di profondità. Questi terremoti così profondi sono molto frequenti nel basso Tirreno per il movimento ...

Scossa di terremoto di magnitudo 3 - 7 al centro nord - paura sull'Appennino tosco-emiliano : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter è stata registrata nella sera di oggi, precisamente alle ore 18:52, dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) al centro nord Italia. Secondo i primi dati, forniti in fase preliminare dal centro di calcolo, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epicentro nel settore centro-settentrionale dell'Appennino, fra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze, coinvolgendo ...

Terremoto in Romagna : Scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Forlì Cesena : La terra ha tremato oggi alle 18 e 52 con epicentro a Premilcuore, in provincia di Forlì Cesena. La scossa, di magnitudo 3.7, è stata avvertita dalla popolazione.Continua a leggere

Terremoto Nord Italia - forte Scossa a Forlì : tanta paura in Romagna [MAPPE e DATI] : Un forte Terremoto la serata del Nord Italia. Le stime preliminari parlano di una scossa di magnitudo 4.0 con epicentro a Forlì e profondità di 10km. L’evento si è verificato alle 18:52 di oggi, sabato 17 agosto. Considerata l’intensità e la superficialità del sisma, la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, creando grande paura in Romagna. In corso verifiche. Nella gallery scorrevole in alto a corredo ...

Terremoto : Scossa nella notte tra Perugia e Terni [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata nella notte tra Perugia e Terni. La scossa, di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 03:43. L’epicentro è stato localizzato ad Acquasparta, in provincia di Terni, mentre l’ipocentro a soli 8.5 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa nella notte tra Perugia e Terni [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.