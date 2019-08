Sciopero Ryanair 22-23 agosto 2019 | orari | voli cancellati e fasce garantite

Ryanair - Sciopero il 22 e 23 agosto : rischi - disagi ed elenco dei voli cancellati : Il 22 e 23 agosto 2019 è in programma uno sciopero di 48 ore dei piloti e primi ufficiali di Ryanair, che potrebbe creare numerosi disagi ai passeggeri di rientro dalle vacanze estive con voli cancellati in tutta Europa, Italia inclusa. "Consigliamo ai viaggiatori di controllare sui siti ufficiali degli aeroporti lo stato del volo per restare indenni".Continua a leggere

Sciopero Ryanair - possibili disagi in vista per chi deve volare : le cose da sapere : Impossibile sapere quanto impatterà anche in Italia lo Sciopero proclamato da un sindacato di piloti Ryanair nel Regno Unito...

Ryanair - doppio Sciopero estivo : il 22 e il 23 agosto e dal 2 al 4 settembre : Brutte notizie per chi è in possesso di un biglietto aereo con la compagnia Ryanair: nelle prossime settimane sono previsti alcuni disagi a causa di uno sciopero proclamato dal sindacato autonomo dei piloti britannici Balpa (British Airline Pilots Association). Il doppio sciopero è previsto per i prossimi 22 e 23 agosto e il 2 e 4 settembre, avrà la durata di 48 ore e riguarderà i piloti con base in Gran Bretagna, ma occorre fare attenzione in ...

Ryanair - doppio Sciopero ad agosto e settembre : disagi anche in Italia - le info utili : doppio sciopero di Ryanair in programma dal 22 al 23 agosto e dal 2 al 4 settembre 2019: in occasione la protesta, lanciata dai piloti con base in Gran Bretagna, sono previsti numerosi disagi per i passeggeri dei voli della compagnia low cost, inclusi diversi scali Italiani, nel pieno della stagione turistica.Continua a leggere

Ryanair - Sciopero estivo : il 22 e 23 agosto e dal 2 al 4 settembre : Ryanair, sciopero estivo: il 22 e 23 agosto e dal 2 al 4 settembre Cinque giorni di protesta: 48 ore dal 22 al 23 agosto e 60 tra il 2 e il 4 settembre. L'agitazione dei piloti basati in Gran Bretagna contro il trattamento economico e per il comportamento antisindacale attribuito all'azienda irlandese. Previsti disagi anche in ...