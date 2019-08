Scherma | Mondiali paralimpici 2019 | i convocati dell’Italia | Bebe Vio trascina 12 azzurri

Diretta Mondiali Scherma 2019/ Il fioretto femminile è d'argento - oro alla Russia : Diretta Mondiali scherma 2019: medaglia d'argento per l'Italia del fioretto femminile, la squadra azzurra viene battuta allo spareggio dalla Russia.

Scherma - i ranking olimpici aggiornati dopo i Mondiali 2019 : tutte le classifiche - Italia virtualmente qualificata in tutte le gare : I Mondiali 2019 di Scherma si sono chiusi con un bilancio che non è stato positivo per l’Italia, ma i risultati ottenuti sono stati comunque importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna iridata che si è appena conclusa al Syma Center di Budapest (Ungheria) verrà ricordata per la casella zero affianco al numero di ori, come non accadeva addirittura da Losanna 1987. Una competizione che però non ha rappresentato ...

Fiorettisti bronzo ai mondiali di Scherma - Italia chiude a 8 medaglie : I Fiorettisti regalano un bronzo all'Italia nell'ultima giornata dei mondiali di Budapest, che si chiudono con un argento e 7 bronzi

Scherma - Mondiali 2019 : l’Italia ha bisogno di ritrovare la “vecchia” Arianna Errigo : Arianna Errigo ha da poco chiuso il suo Mondiale con un argento ed un bronzo, ma la sensazione è che alla lombarda sia mancato qualcosa in questa rassegna iridata. Sulle pedane di Budapest non si è vista la solita Errigo, quella che spinge sull’acceleratore fin dal primo secondo dell’assalto, quella sempre all’attacco, che non arranca mai e va sempre in avanti. “Non sono al top della forma, altrimenti avrei potuto puntare ...

Scherma - Mondiali 2019 : Budapest - la rassegna iridata da cui imparare. Tanto : Siamo già curiosi di ripartire, di vedere come reagirà questa Italia ferita a un Mondiale di Scherma che non ha portato in dote ori dopo ben 32 anni. Ma le analogie con la rassegna di Losanna ’87 finiscono qui. InTanto, perché le medaglie all’epoca furono solo due (Federico Cervi nel fioretto maschile, la squadra femminile di fioretto); poi perché in quel momento l’Italia poteva essere considerata dominante al limite nel ...

Mondiali Scherma 2019 – Arianna Errigo furiosa con la Federazione Italiana : “esigo delle spiegazioni” : La Federazione Italiana Scherma non ha permesso all’atleta azzurra di gareggiare in due armi differenti ai Mondiali di Budapest Due medaglie conquistate ai Mondiali di Scherma a Budapest, un bronzo individuale e un argento a squadre nel fioretto che tuttavia non hanno lasciato un sapore dolce ad Arianna Errigo. L’atleta azzurra avrebbe voluto gareggiare in due armi differenti, per ottenere il pass olimpico e diventare così la ...

Scherma - Mondiali 2019 : Stati Uniti vincono l’oro nel fioretto maschile. Russia campione nella sciabola femminile : L’ultimo oro dei Mondiali di Budapest è degli Stati Uniti. Gli americani hanno vinto la prova a squadre di fioretto maschile, dopo aver sconfitto in finale la Francia con il punteggio di 45-32. Una sfida dominata dagli USA che hanno preso il largo fin dal primo assalto e poi hanno mantenuto comodamente il vantaggio, mettendosi al collo un meritato oro. L’Italia chiude al terzo posto, riscattando la brutta sconfitta in semifinale con ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Stati Uniti d’oro nel fioretto maschile - Italia di bronzo! Russia sul tetto del mondo nella sciabola femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Grazie per essere rimasti con noi durante l’arco di questa lunga DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali di Scherma 2019 da Budapest. Un saluto e un buon proseguimento di serata. 19.47 La Russia vince il medagliere assoluto della manifestazione, con il bottino di 7 medaglie: 3 ori, 3 argenti, 1 bronzo. Per l’Italia arriva invece il nono posto, con 8 medaglie: 1 ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettisti di bronzo! Russia d’oro nella sciabola femminile. Ora Francia-Stati Uniti - nella finale del fioretto maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.29 Lefort è carico, ma l’americano non sta a guardare: 27-20. 19.28 Lefort se la vede contro Massialas, per provare a rianimare la compagine francese. 19.26 Meinhardt è svelto e preciso nel finale d’assalto piazzando un altro miniparziale: si cambia sul 25-17. 19.25 All’improvviso decolla il duello: Meinhardt fa la voce grossa in rapida successione con due stoccate ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettisti di bronzo! Russia d’oro nella sciabola femminile. Ora Francia-Stati Uniti nella finale di fioretto maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39 Prosegue il pomeriggio iridato magiaro: ora la finale del fioretto maschile. In pedana arrivano Francia e Stati Uniti. 18.35 LUCE ROSSA PER VELIKAYA, Russia ALL’ORO nella sciabola FEMMINILE E ALLA VITTORIA ASSOLUTA DEL MEDAGLIERE DI QUESTI Mondiali! 18.35 Azione lunghissima vinta da Berder, che si porta sul 44-40. 18.34 Velikaya mette a segno il punto del 44-39. A meno uno dalla ...

Mondiali di Scherma 2019 – L’Italia chiude la rassegna con un bronzo : terzo posto per gli azzurri del fioretto a squadre : Ancora un bronzo ai Mondiali di Scherma 2019 di Budapest: gli azzurri terzi nella prova a squadre di fioretto maschile Si chiudono nel segno del bronzo, per l’Italia, i Mondiali di Scherma 2019. Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola hanno chiuso al terzo posto la sfida a squadre di fioretto maschile, battendo nella semifinale per il bronzo la Russia, per 45-32. Nessun oro dunque per la spedizione azzurra ...

Scherma - Mondiali 2019 : i fiorettisti chiudono con il bronzo. L’Italia domina contro la Russia : L’Italia chiude il Mondiale di Budapest con la medaglia di bronzo della squadra di fioretto maschile. Il quartetto formato da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola ha nettamente sconfitto la Russia nella finalina per il terzo posto con il punteggio di 45-32. Una sfida equilibrata all’inizio e che ha visto il primo allungo azzurro grazie al 5-0 di Foconi su Safin (20-14). Cheremisinov, però, ha ribaltato ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettisti di bronzo! Russia-Francia vale l’oro nella sciabola femminile - Italia quarta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Brunet: inizio dirompente della transalpina che chiude il primo assalto sul 5-2. 17.59 Arrivano in pedana Velikaya e Brunet. 17.56 Non c’è tempo per respiare: è il momento della finalissima della sciabola donne, tra Francia e Russia. 17.53 Ottava medaglia per l’Italia in questa rassegna iridata: 1 argento e 7 bronzi. 17.51 ECCOLO GAROZZOOOOOOO ED E’ BRONZOOOOOOOOOOOOOO! ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : zero ori! Fiorettisti in lotta per il bronzo contro la Russia - quarte le sciabolatrici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29 Attacco prioritario per Daniele Garozzo, che porta la pattuglia azzurra sul +2. Ora è 28-26. 17.28 Botta lavorata col tempo giusto da Garozzo: si accende la luce rossa per il 27-26 Italia. 17.28 Picchia dentro la stoccata del 26-26 Garozzo. 17.27 Parata e risposta di Aslanov: a segno. 26-25 Russia. 17.26 Buona la rimessa di Garozzo, per l’immediato 25-25. 17.26 Garozzo vs. Aslanov ...