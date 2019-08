Sardegna | uomo di 48 anni ucciso nelle campagne di Genoni

Filippo Magnini ha salvato un uomo colto da malore in mare in Sardegna : Filippo Magnini ha salvato un uomo colto da malore in mare in Sardegna È accaduto a Cala Sinzias, in provincia di Cagliari. Il nuotatore di Pesaro, che si trovava in spiaggia con la fidanzata Giorgia Palmas, è intervenuto tenendo a galla il turista che stava rischiando di affogare: “Ho fatto solo quello che ...