Sardegna | furti di sabbia | 200 chili recuperati all' aeroporto di Elmas

Fonte : gqitalia

(Di martedì 20 agosto 2019) Non si ferma la piaga del trafugamento didalle spiagge della. Circa 200di granelli di quarzo e ciottoli, sottratti nelle ultime settimane dalla spiaggia di Is Arutas (Oristano), sono statiall'didagli agenti della sicurezza e ora verranno restituiti alla collettività, ovvero torneranno da dove sono stati sottratti, informa l'associazioneRubata e Depredata, che sottolinea in un post su Facebook come si tratti «solo di una minima parte di quella che in realtà sparisce per sempre portata via con i traghetti». L'associazione è in prima linea nella denuncia di questo vandalismo che colpisce i gioielli dellae lede il diritto altrui di usufruire di un bene collettivo: solo un mese fa aveva postato la foto dei 7di ciottoli prelevati da turisti spagnoli dalla spiaggia di Cala ...

