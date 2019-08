Sara Affi Fella dopo Uomini e Donne | la richiesta a Maria De Filippi

Maria De Filippi - Sara Affi Fella pentita : “Vorrei chiederle scusa” : Sara Affi Fella di Uomini e Donne: in che rapporti è con Maria De Filippi Sara Affi Fella rimarrà nella storia di Uomini e Donne come la tronista che ha preso in giro non solo la redazione del programma, ma anche Maria De Filippi e il suo pubblico. Dal momento dello scandalo che l’ha vista protagonista, di tempo ne è passato e l’ex tronista è pronta a chiedere scusa. Recentemente intervistata da Nuovo Tv, l’ex fidanzata di ...

Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella : lo sfogo inaspettato di Irene : Irene Capuano parla della storia di Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella Irene Capuano senza peli sulla lingua ha risposto alle domande dei followers su Instagram Stories. La ragazza di Luigi Mastroianni non si è limitata soltanto a ringraziare per i complimenti ricevuti ma ha detto la sua su temi “scottanti”, parlando anche del passato sentimentale del fidanzato e della storia con Sara Affi Fella. “Perchè c’è stato mai ...

Uomini e Donne a Teresa Cilia : “Offese assurde per avere follower. Non sapevamo di Sara Affi Fella” : Dalla pagina Instagram dell'autore di UeD Claudio Leotta si legge un comunicato ufficiale del programma che risponde alle accuse di Teresa Cilia e Mario Serpa, bollate come "cose infondate e offensive". La redazione di Maria De Filippi parla di "ricerca di visibilità ai danni di professionisti".Continua a leggere

Sara Affi Fella - il fidanzato parla dello scandalo a U&D : 'Ci sono cose che pochi sanno' : Lo scandalo di Sara Affi Fella a Uomini e donne è stato uno degli argomenti più discussi sul web e sui social nei mesi scorsi. L'ex tronista del programma di Maria De Filippi venne smascherata da una serie di segnalazioni, le quali portarono alla luce la sua relazione clandestina con Nicola Panico, il fidanzato storico, per tutta la durata del suo trono. Un periodo decisamente non facile per Sara, la quale però in queste settimane ha ritrovato ...

Sara Affi Fella spiega perché ha coperto il tatuaggio sul polso : Sara Affi Fella si confessa, ecco perché ha coperto il tatuaggio che aveva sul polso Alcune ore fa Sara Affi Fella ha deciso di dedicarsi completamente alle sue follower. L’ex tronista di Uomini e Donne ha aperto un ask sul suo Instagram per rispondere a cuore aperto alle domande delle sue tantissime fan. Tra i […] L'articolo Sara Affi Fella spiega perché ha coperto il tatuaggio sul polso proviene da Gossip e Tv.

Sara Affi Fella fa chiarezza su IG : non aspetta un bambino : L'ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, è tornata a far parlare di sé. Questa volta la ragazza si è ritrovata al centro del gossip per una foto che fin da subito ha catturato le attenzioni del pubblico. Si tratta di uno scatto nel quale l'ex fidanzata di Nicola Panico si mostra distesa su un letto mentre l'attuale compagno le dà un bacio sulla pancia. La giovane ha poi arricchito l'immagine aggiungendovi un cuoricino. Dopo la ...

News UeD - Sara Affi Fella nega di essere incinta : “Stavo male” : Sara Affi Fella di Uomini e Donne non è incinta: la confessione Ieri sera Sara Affi Fella ha pubblicato una foto su instagram che ha creato un incredibile polverone. In quell’immagine il suo ragazzo era impegnato a baciare la pancia dell’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. Un gesto quello del suo fidanzato che ha fatto immediatamente pensare che Sara Affi Fella fosse incinta. Sarà davvero così? L’ex protagonista ...

