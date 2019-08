Sapienza è prima tra le università italiane? Non proprio e vi spiego perché

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) Ritornando alle origini, uno dei miei primi post sul Fatto Quotidiano riguardavale classifiche di, e in particolare la classifica ARWU (Academic Ranking of World Universities). Ne abbiamo parlato a sufficienza, e lo ho ribadito nel mio libro appena uscito: i ranking universitari sono adorati dai giornalisti,comunicativamente una classifica è un messaggio semplice e comprensibile per il pubblico che si limita a leggere senza porsi domande eescono in un mese avaro di notizie come agosto. Non hanno nulla a che vedere con la valutazione degli atenei, e poco con la scienza. Infatti, le classifiche non rispettano il criterio della falsificabilità: sono tutte giuste e tutte sbagliate. Non ne esiste una più o meno attendibile o rigorosa delle altre,non si può individuare un parametro per valutarne l’affidabilità. Le classifiche appartengono al mondo ...

