Salvini | Tutti ' contro' di meUn governo così che senso ha?

Crisi di governo - tutti in attesa di Conte e Mattarella. Di Maio : «Salvini è disperato» : Una manciata d'ore e, forse, il quadro sarà più chiaro. Ma fino a quando il premier Giuseppe Conte, domani, alle ore 15, al Senato, non prenderà la parola tutti i partiti...

Di Maio : “Mentre M5s era al lavoro Salvini era in spiaggia a pensare come fregare tutti” : Il post del ministro e vicepremier Luigi di Maio su Facebook dopo l’incontro dei big del M5s con Beppe Grillo e Davide Casaleggio: “Le cose sono chiare, chi sapete voi ha sfiduciato il governo chiedendo di tornare al voto in pieno agosto, pugnalando alle spalle non solo il MoVimento 5 Stelle ma il Paese”.Continua a leggere

Governo - Feltri su Salvini : 'L'ora del co... piglia tutti' : Vittorio Feltri, in uno dei suoi pungenti editoriali apparsi su Libero, ha espresso il proprio punto di vista su ciò che è accaduto e che potrebbe accadere in seno al Governo. Pur non mancando di ribadire la stima nei confronti di Matteo Salvini, non ha problemi nel sottolineare come, a suo avviso, il leader della Lega abbia commesso un errore nell'aprire la crisi a cavallo di Ferragosto. Un errore quasi imputabile all'imperizia, considerato ...

"Salvini ha provato a fregarci tutti - ma alla fine si è fregato lui" - scrivono i Cinquestelle : Salvini e la Lega "hanno fatto cadere il governo a Ferragosto" e "hanno anche fatto una scelta politica chiara" perché "24 ore dopo" hanno chiamato Berlusconi e sono andati ad Arcore". "Il paradosso di tutto questo? Che ora pare sia lo stesso Berlusconi a snobbarli. Gli ha dato picche". È quanto si legge sul Blog delle Stelle in un post dal titolo 'Salvini sceglie Silvio, ma anche lui lo snobba'. "È incredibile, nemmeno lui si fida di ...

Crisi di governo - l’apertura di Renzi ha spiazzato tutti. Anche il Capitan (Sventura) Salvini : Era prevedibile. Siamo ad agosto e Salvini in spiaggia ha preso troppo sole, la classica insolazione. Spinto dall’euforia delle tipiche feste in spiaggia, si è sentito un super uomo e davanti a belle ballerine ha detto comando io e decido tutto io. Datemi pieni poteri e vi faccio vedere io. Bello, bellissimo ma Anche se siamo ad agosto le regole democratiche non vanno in ferie. Diciamolo subito. In questa partita e nello scenario che si stava ...

Crisi di governo : la frittata della slealtà - tutti contro Salvini : La prima parola, per una volta, è stata del premier Conte, che ha scritto su Facebook al ministro Salvini. Poi sono venuti gli altri, con il ministro dell’Interno sempre al centro della questione perché è stato lui, a parere del resto del governo, a innescare la Crisi e gli «ex» alleati non hanno intenzione di tacere o far passare sotto silenzio l’atteggiamento del leader leghista. CONTE Anche Conte, i cui toni sono stati finora sempre ...

Governo Pd-M5S e Salvini - Rampini attacca tutti : 'Non si salva nessuno - hanno nauseato' : Federico Rampini, ospite di Stasera Italia, ha manifestato il suo punto di vista piuttosto critico su quello che sembra essere lo scenario politico italiano. Un pensiero che nasce dalla rilevazione del fatto che diversi leader politici, a fronte di dichiarazioni di intenti piuttosto eloquenti, hanno cambiato radicalmente la natura delle proprie azioni in poche settimane o mesi. Una sorta di incoerenza figlia della necessità di sottostare a ...

Pensioni : Salvini promette Q41 per tutti i lavoratori : "Abbiamo smontato la Legge Fornero. Il prossimo Governo garantirà, dopo 41 anni di lavoro, la pensione, perché è un sacrosanto diritto. Diritto alla pensione, taglio delle tasse a lavoratori e imprenditori". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo aver presentato la mozione di sfiducia nei confronti del governo Conte. Per Salvini necessarie misure previdenziali e fiscali Per il segretario federale della Lega, infatti, è una ...

Pensioni ultime notizie : Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? : Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? All’inizio sarebbe dovuto durare 5 anni l’alleanza giallo-verde, ma alla fine non arriverà a spegnere la seconda candelina. Troppe le tensioni all’interno del governo, troppi i problemi all’infuori. Forte dei numeri ai sondaggi, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto di voler correre da solo, anche se per avere la maggioranza, al momento, serve comunque una ...

Salvini a Catania - gruppo di contestatori in piazza Duomo : “Siamo tutti terroni”. Ministro : “Mix di centri sociali - estrema sinistra e M5s” : C’è anche un nutrito gruppo di contestatori con cartelli e striscioni ad aspettare il Ministro Matteo Salvini davanti al municipio di Catania. Proprio come accaduto nelle tappe precedenti del tour del vicepremier, a Soverato e a Policoro, i manifestanti intonano cori contro il Ministro dell’Interno: “Siamo tutti terroni“, “Venduto” sono alcuni degli slogan. Momenti di tensione e liti con i supporter del ...

Crisi di governo : revoca delle concessioni ad Autostrade - giustizia - norme su Whirpool e rider. Tutti i provvedimenti bloccati da Salvini : La riforma della giustizia per accelerare i tempi dei processi sarà tutta da rifare. La Commissione d’inchiesta sui crac bancari non è nemmeno mai nata. Il Dl impresa con le norme a tutela dei rider e quelle per garantire l’occupazione negli stabilimenti dell’ex Ilva, dell’ex Alcoa e per risolvere la vertenza Whirpool rischia di finire su un binario morto. Scatenando la Crisi di governo, Matteo Salvini non ha staccato la ...

Beppe Grillo torna in campo e sorprende tutti. Le parole che hanno lasciato Salvini a bocca aperta : È un Beppe Grillo scatenato quello che rompe il silenzio e si getta a capofitto sulla crisi del Governo Conte: “Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il Paese dal restyling in grigio-verde dell’establishment che lo sta avvolgendo. Come un serpente che cambia la pelle”. Questo il pensiero del fondatore del Movimento 5 Stelle direttamente sul blog. Mentre Matteo Salvini non smette di ...

La Piazza : trullo pronto per Salvini Tutti a Ceglie - con Conte e Di Maio : Dopo il premier Conte e il vicepremier Di Maio anche Matteo Salvini conferma la sua presenza a La Piazza, l'evento di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica Segui su affaritaliani.it

Salvini : “Tutti i parlamentari della Lega lunedì a Roma” : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Matteo Salvini ha inviato un sms a tutti i parlamentari della Lega per rientrare a Roma. Il leader ha dato appuntamento alla Camera per le 18 di lunedì. Nella stessa giornata al Senato è stata convocata, alle 16, la capigruppo del Senato che deciderà , presentata questa mattina dalla Lega.L'articolo Salvini: “Tutti i parlamentari della Lega lunedì a Roma” sembra essere il primo su CalcioWeb.