Salvini | “Rifarei tutto quello che ho fatto Non temo il giudizio degli elettori Voglio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) “Rifareiche ho“. Sono le prime parole pronunciate da Matteonella sua risposta al discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sono qua “con la grande forza di essere un uomo libero, quindi vuol dire che non ho paura delitaliani, in questa aula ci sono donne e uomini liberi e donne e uomini un po’ meno liberi. Chi ha paura deldel popolo italiano non è una donna o un uomo libero”, scandisce il segretario della Lega. “La libertà consiste nel non avere nessun padrone e io nonl’Italia schiava di nessuno“, ha aggiuntoriferendosi all’Unione Europea. E dai banchi del Pd si leva un cartello con la scritta “Bravo capitan Findus. Bacioni” che il presidente del Senato Elisabetta Casellati fa prontamente rimuovere. “E’ una novità di oggi, mi ...

