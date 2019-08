Salvini replica a Conte e bacia il crocifisso | «Parla come Renzi | nessuna paura di

Governo - Conte si dimette e non fa sconti a Salvini : "Decisione grave - per interessi personali e di partito e presa con scarsa cultura istituzionale" | "Non c'è bisogno di gente con pieni poteri" | Replica Salvini : "Io l'unico che non ha paura del voto" : Calmo ma durissimo il primo ministro nelle sue comunicazioni senza fare sconti al sui vice Salvini

“Rifarei tutto quello che ho fatto” : la replica di Salvini : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Mi dispiace che lei mi ha dovuto mal sopportare per un anno, l’ho scoperto oggi”. Così Matteo Salvini parlando al Senato e replicando al . “La critica più surreale è che non si fanno le crisi d’agosto. I parlamentari lavorano d’agosto come tutti gli altri italiani” ha detto il vicepremier a Palazzo Madama, ‘traslocato’ dai banchi del governo a quelli ...

Governo - la replica di Salvini a Conte : "Mal sopportato - per gli insulti mi bastava Saviano" : Nel suo discorso in Senato il presidente del Consiglio non ha risparmiato critiche al ministro dell'Interno. La replica di...

Matteo Salvini in Senato replica a Conte : "Rifarei tutto" : Interviene subito dopo le parole di Giuseppe Conte Matteo Salvini. E, davanti al Senato, dice “rifarei tutto. Sono un uomo libero, non ho paura del giudizio degli italiani”

Conte : il governo finisce qui - al Colle per le dimissioni. Attacco a tutto campo a Salvini - che replica : rifarei tutto. Diretta : Dopo 12 giorni di parole, attacchi e contro-attacchi, oggi la crisi di governo verrà per la prima volta formalizzata. Il presidente del Consiglio tiene un attesissimo discorso nell’aula del Senato al termine del quale con ogni probabilità salirà al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni

Maria Elena Boschi in bikini replica a Matteo Salvini : “Io una mummia? Bacioni dal mio sarcofago” : “CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago“. È la risposta che Maria Elena Boschi a dato sui social a Matteo Salvini, replicando per le rime via Twitter all’attacco del vicepremier che l’aveva definita “una mummia che vuole tornare al governo”. Nel farlo, la deputata del Pd ex ministro delle Riforme del governo Renzi ha pubblicato anche una sua foto in costume con le ...

Vertice M5S da Grillo : «Salvini non è interlocutore credibile» La replica : non lascio Viminale : Il garante del Movimento riunisce i suoi per decidere la linea. Presenti Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista e i capigruppo. Lega: «Se preferiscono Renzi, lo dicano»

Maria Elena Boschi replica a Salvini : "Io una mummia? Tanti saluti dal mio sarcofago" : Salvini che dice: “siamo attaccati da un gruppo di renziani” ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali. #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago pic.twitter.com/pb6m17MJhW— Maria Elena Boschi (@meb) August 18, 2019Maria Elena Boschi risponde a Matteo Salvini pubblicando su Twitter una sua foto in bikini insieme a delle ...

Il M5S chiude a Salvini : “Non è un interlocutore credibile”. La replica : “Governo degli sconfitti sarebbe truffa” : Nella villa di Grillo a Marina di Bibbona arrivano Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista: "Rottura e giravolte, ha perso credibilità. Il movimento sarà al fianco di Conte il 20 nell'Aula del Senato"

Open Arms - Salvini replica a Conte"Sbarco minori? E' una sua scelta" : La nave umanitaria Open Arms ha dichiarato "lo stato di necessità" e ha fatto sapere che afferma che dopo 16 giorni senza poter sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo l'equipaggio non puo' piu' garantire la sicurezza delle 134 persone a bordo. Segui su affaritaliani.it

Conte a Salvini : da te sleale collaborazione. La replica : io sempre leale. Di Maio : Salvini pentito - frittata è fatta : Lo scontro politico sulla Open Arms raggiunge il suo apice con una dura lettera che il premier Conte ha scritto a Salvini defininendo l'atteggiamento del ministro dell'Interno «un...

Lettera di Conte a Salvini : «Sleale collaborazione - è inaccettabile». La replica : «Poteva dirmelo in faccia» : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»