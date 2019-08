Salvini | il braccio destro di Papa Francesco tifa per Conte | Basta accostare

Open Arms - ancora braccio di ferro "Caos a bordo". Salvini : non mollo : La nave umanitaria Open Arms ha dichiarato "lo stato di necessità" e ha fatto sapere che afferma che dopo 16 giorni senza poter sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo l'equipaggio non puo' piu' garantire la sicurezza delle 134 persone a bordo. Segui su affaritaliani.it

Crisi di governo - verso il voto : braccio di ferro a Palazzo Chigi. Di Maio nel bunker - incontro Conte-Salvini : Si va al voto? Deciso, o quasi. Presidente della Repubblica permettendo. Matteo Salvini ha atteso che il premier Giuseppe Conte tornasse dal colloquio con Sergio Mattarella per annunciare la fine del governo. Il sito di Repubblica lo dà per certo. Ma gli indizi, ora, sono pesantissimi. Non soltanto

L’abbraccio velenoso di Salvini ai sindacati confederali : Devo ammettere che la capacità di Salvini di “buttarla in caciara” non ha eguali. Quale che sia la verità dietro all’affaire russo occorre dare per scontato che allinearsi all’agenda politica di una potenza straniera non depone bene per un politico che è anche il Ministro degli Interni. Ciò appare ancor più grave proprio nel giorno in cui, a Torino, viene sequestrato a personaggi di estrema destra che sarebbero reduci dal fiancheggiamento ...

Buzzfeed pubblica un audio che rivela i tentativi del braccio destro di Salvini di ottenere finanziamenti russi : Lo scorso 18 ottobre nel lussuoso Hotel Metropol di Mosca c’è stato un incontro tra persone vicine alla Lega e a Matteo Salvini e uomini del Cremlino per escogitare il modo di far arrivare al partito del ministro dell’Interno e vice Premier italiano Matteo Salvini decine di milioni di dollari. Buzzfeed ha pubblicato un audio che rivelerebbe i tentativi fatti da Gianluca Savoini di ottenere finanziamenti russi. Una inchiesta ...

Il braccio di ferro tra Salvini e i Cinque Stelle sulla flat tax : Palazzo Chigi tira il freno alla corsa di Matteo Salvini verso un varo in tempi rapidi della flat tax. "Legittimo che Salvini, da capo politico della Lega, voglia incontrare le parti sociali. La manovra economica, ovviamente, si fa nelle sedi istituzionali con il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e tutti i ministri competenti" sottolineano fonti della presidenza del Consiglio, dopo che il vicepremier aveva annunciato ...

Braccio di ferro in mare con Salvini Le 6 ong attive nel Mediterraneo : Sono sei le ong attualmente operative nel Mediterraneo, con quattro imbarcazioni e un aereo, per la ricerca e il soccorso di migranti in partenza dalle coste della Libia: Sea Eye con la Alan Kurdi; Mediterranea saving humans con il veliero Alex; Proactiva Open Arms con la nave Open Arms; Resqship con la barca a vela Josefa e Sea Watch - in collaborazione con Humanitarian Pilot Initiative - con l'aeroplano Moonbird. Diverse delle ong - che ...