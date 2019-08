Salvini | «Governo finito per colpa dei no A Mattarella chiedo il voto» E in Aula bacia

Salvini replica e bacia il crocifisso in Aula : «Governo finito per colpa dei no. A Mattarella chiedo il voto» : Matteo Salvini esce dal Senato alterato dopo l'intervento in cui Giuseppe Conte lo ha accusato di non aver avuto il coraggio di prendersi le sue responsabilità. Oltre a enumerare gli...

Governo - le dimissioni al vetriolo del premier Conte : "Salvini irresponsabile per interessi personali" : Con un duro j'accuse verso Salvini, Conte ha annunciato la finedel Governo e le sue dimissioni. "La decisione di innescare lacrisi è irresponsabile". Salvini replica: "Per gli insulti bastavaSaviano". Mattarella avvia le consultazioni coi partiti al Quirinale mercoledì alle 16

Il discorso di Conte al Senato : «Qui si arresta l’azione del governo - Salvini irresponsabile - chiarisca sulla Russia». Poi le dimissioni : La replica del premier al termine del dibattito parlamentare: «Mancanza di coraggio» da parte di Salvini. Le consultazioni del Capo dello Stato cominciano domani alle 16

Salvini : «Governo finito per colpa dei no. A Mattarella chiedo il voto». E bacia il crocifisso in Aula : Matteo Salvini esce dal Senato alterato dopo l'intervento in cui Giuseppe Conte lo ha accusato di non aver avuto il coraggio di prendersi le sue responsabilità. Oltre a enumerare...

Crisi di governo - diretta. Conte al Colle per le dimissioni : «Ritiro sfiducia? Salvini senza coraggio - mi assumo io la responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Crisi di governo - diretta. Conte al Colle per le dimissioni : «Ritiro sfiducia? Salvini senza coraggio - mi assumo io la responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Crisi di governo - Renzi : “Salvini irresponsabile - aprire la crisi è follia”. E poi aggiunge : “Darò una mano per non andare a sbattere” : “Salvini ha fatto una retromarcia e un errore politico. Non puoi aprire una crisi al buio a metà agosto rischiando di fare aumentare l’Iva. È un atto da irresponsabile, si è comportato da irresponsabile, la sua decisione è una follia”. Così Matteo Renzi, a margine della discussione in aula a Palazzo Madama ha commentata la scelta di Matteo Salvini di aprire la crisi. “Non sarò io ad andare alle consultazioni, ma darò una ...

Crisi di governo - Conte : “L’esecutivo si arresta qui. Vado da Mattarella a dimettermi”. Lega ritira mozione di sfiducia. E il premier replica : “Se Salvini non ha il coraggio - mi assumo io responsabilità” – LA DIRETTA : “La Crisi in atto compromette l’azione di questo governo, che qui si arresta”. Sono le ore 15 e 44 minuti di martedì 20 agosto 2019 quando Giuseppe Conte decreta la fine del governo gialloverde. Lo farà altre tre volte, con parole diverse e ancora più definitive, durante il suo intervento nell’aula del Senato. La stessa aula che quattordici mesi fa gli ha votato la fiducia per la prima volta. Da quel giorno sono passati ...

Governo : Conte - ‘Salvini manca coraggio - me lo assumo io’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Mi dicono che è stata ritirata la mozione” di sfiducia. Lo ha detto Giuseppe Conte in aula al Senato. “Dobbiamo essere d’accordo su un punto: che non possiamo, se amiamo le istituzioni, affidarci a espedienti, tatticismi, giravolte verbali che io faccio fatica a comprendere”. “Prendo atto che al leader della Lega, Matteo Salvini, manca nel coraggio di assumersi la ...

Crisi di governo - diretta. Conte al Quirinale per le dimissioni : «A Salvini è mancato il coraggio di assumersi le sue responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Crisi di governo - diretta. Conte al Quirinale per le dimissioni : «A Salvini è mancato il coraggio di assumersi le sue responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Crisi di governo - diretta. La Lega ritira la mozione di sfiducia. Conte : Salvini non ha avuto coraggio di assumersi responsabilità : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Governo : Salvini - ‘per Morra se si prega Madonna è messaggio a ‘ndrangheta’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Il senatore Morra, presidente della commissione Antimafia, ha detto che il rosario in Calabria è un omaggio alla ‘ndrangheta. Io rifacendomi a Maria e al buon Dio, secondo Morra, ho mandato un messaggio alla ndrangheta. Ma vi rendete conto? Ora in Calabria non si puo’ pregare la Madonna. Alla faccia della libertà”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, ...

"Ora governo M5S-Pd-LeU. Di Maio se ne vada in Europa" Le pagelle di Crosetto : Renzi 10+ - Salvini 4 - Conte 5 e... : Che cosa accadrà dopo la fine del governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte? Intervista di Affaritaliani.it a Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia che nel 2018 ha contruibuito a scrivere il programma elettorale del Centrodestra e che... Segui su affaritaliani.it