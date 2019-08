Fonte : blogo

(Di martedì 20 agosto 2019) Matteoha preso la parola in Senato subito dopo l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il ministro dell’Interno ha lasciato i banchi del governo per parlare tra le fila dei senatori leghisti. Il vicepremier ha aperto il suo discorso "con la grande forza di essere un uomo libero, quindi vuol dire che non ho paura del giudizio deglini, in questa aula ci sono donne e uomini liberi e donne e uomini un po' meno liberi. Chi ha paura del giudizio del popolono non è una donna o un uomo libero". Insomma, elezioni subito rimane la richiesta di, che evidenzia ancora una volta i buoni risultati ottenuto dall’esecutivo. "Io non parlavo male di alcuni colleghi, ma da ministro dell'Interno - sottolinea il vicepremier - porto a casa un'piùdopo questo anno di governo.dei no, nelle commissioni etc.". Quanto alla critica di ...

marcofurfaro : Salvini nella tenuta toscana di Denis Verdini. I big del Movimento 5 Stelle nella villa maremmama di Beppe Grillo.… - simonabonafe : Oggi finisce il governo del cambiamento. Anche #Conte mostra che il re Salvini è nudo. Diciamo che noi ce n’eravamo accorti un po’ prima - LegaSalvini : SALVINI: 'ERAVAMO STUFI DEI NO, LASCIO ITALIA PIÙ SICURA' -