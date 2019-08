Ronda Rousey | dito staccato | foto choc su Instagram Wrestler vittima di un incidente

Fonte : ilsussidiario

(Di martedì 20 agosto 2019) Infortunioperdurante le riprese della nuova stagione di 9-1-1, lapubblicata sufa spavento!

The_ChosenOne_1 : RT @ilsussidiario: Brutto infortunio per #RondaRousey, dito staccato: foto choc su Instagram/ Wrestler #wwe vittima di un incidente Atten… - ilsussidiario : Brutto infortunio per #RondaRousey, dito staccato: foto choc su Instagram/ Wrestler #wwe vittima di un incidente… - lilwolfirekelly : E mo come faccio senza le dita di Ronda Rousey? -