Roma | Dzeko parla dopo il rinnovo | “Sto bene qui | ma soprattutto la mia famiglia si sente

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019)ildi contratto e il prolungamento del matrimonio con la, Edinsi è concesso ai canali ufficiali del club,ndo del suo futuro e della stagione in giallorosso che sta per iniziare. “L’ho sempre detto di starqui – ha detto il centravanti bosniaco al magazine diTV – la miasi, specialmente mia moglie Amra e poi i miei figli, che sono nati a. Ultimamente, quando siamo stati in vacanza, Una diceva di voler tornare a casa, cioè a”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloil: “Stoqui, mala miasia casa” CalcioWeb.

FabrizioRomano : Ufficiale: Edin Dzeko rinnova con la Roma fino al 2022! ?? @SkySport - tvdellosport : ?? ULTIM’ORA Accelerata tra #Inter e #Roma per lo scambio #Icardi - #Dzeko con conguaglio di 40-50 milioni nelle c… - FabrizioRomano : La Roma non fa sconti per Edin Dzeko: vuole più di 20 milioni, l'Inter non ha nessuna intenzione di mollare. Lavori… -