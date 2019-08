RIFORMA PENSIONI Quota 100 | i numeri del flop sull' occupazione

RIFORMA PENSIONI : Quota 100 non favorisce il ricambio generazionale : Quota 100 potrebbe rivelarsi una misura che non favorisce il cosiddetto ricambio generazionale. Sono queste le stime dei Consulenti del Lavoro sulla misura tanto voluta dalla Lega che consente l'uscita anticipata dal mondo lavorativo. Ogni dieci nuove uscite, infatti, solo tre riusciranno a trovare un'occupazione. ricambio generazionale sono nei settori specializzati Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Messaggero", il vicepremier del ...

RIFORMA PENSIONI : Q100 - 11 mila dipendenti della PA in uscita da agosto : "Il problema nella Pubblica Amministrazione consiste nel turn over difficile, visto che un qualsiasi concorso richiede almeno un anno per giungere a conclusione", lo ha spiegato il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps Guglielmo Loy che ricopre anche il ruolo di segretario confederale della Uil. Difatti, a partire da agosto, dovrebbero scattare i primi pensionamenti fra i dipendenti della Pubblica Amministrazione che hanno ...

Pensioni ultime notizie : sindacati preoccupati - “Serve vera RIFORMA” : Pensioni ultime notizie: sindacati preoccupati, “Serve vera riforma” Sulle Pensioni ultime notizie riportano il comunicato congiunto di Cgil, Cisl e Uil che esprimono preoccupazione per la crisi di governo e richiedono a gran voce una vera riforma delle Pensioni. Che pensi alle donne, alle nuove generazioni e anche ai lavoratori disagiati. È questa una delle numerose proposte messe in campo dalle principali sigle sindacali, al fine di ...

RIFORMA delle pensioni e crisi di governo : quota 100 non corre rischi : Nessun rischio per quota 100, la Riforma delle pensioni introdotta dal governo Conte che prevede la possibilità di ritirarsi dal lavoro in anticipo. Con la crisi dell'esecutivo non cambia nulla per questa misura che rimarrà in via sperimentale per tre anni. Dal 2022, invece, verrà abolita così come già previsto, con l'ipotesi che venga sostituita dalla quota 41 che però si fa più complicata.Continua a leggere

Pensioni ultima ora : RIFORMA Fornero - gli effetti sui redditi bassi : Pensioni ultima ora: Riforma Fornero, gli effetti sui redditi bassi Pensioni ultima ora: le condizioni Pensionistiche di chi opera nel campo dell’agricoltura ed in particolare di chi ha redditi bassi. Questo al centro dell’approfondimento che si ricollega alla introduzione del sistema previdenziale approvato dal Governo Monti di cui ha fatto parte il ministro Fornero. Pensioni ultima ora, il sistema agricolo A parlare ...

RIFORMA PENSIONI : Q100 - Landini : 'Risolvere i problemi delle donne e dei giovani' : "Quota 100 non ha risolto i problemi della Fornero soprattutto per donne e giovani, occorre poi risolvere definitivamente il problema degli esodati", sono le parole del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che ha chiesto un nuovo tavolo di confronto con il Governo giallo-verde al fine di discutere molti temi in materia previdenziali rimasti aperti in vista dell'inizio dei lavori per la nuova Legge di Stabilità. Quota 100 è una misura ...

RIFORMA PENSIONI - Domenico Cosentino : 'Quota 100 non basta - priorità l'uscita con 41 anni' : Quota 100 non supera la tanto odiata Riforma Fornero e resta una misura in via previdenziale solo per un triennio fino al 2021. E' quanto si evince dalle ultime dichiarazioni dell'esperto di previdenza e presidente del Patronato Inapi Domenico Cosentino che, in un'intervista rilasciata al portale "pensioni per tutti", si concentra sulle prossime misure in tema previdenziale che, con molta probabilità, potrebbero essere inserite nella prossima ...

RIFORMA PENSIONI : Q100 in prevalenza maschile - calano le uscite anticipate : Ammontano a circa 240 mila il numero delle domande presentate al fine di beneficiare dell'agognato pensionamento con Quota 100, Opzione Donna e uscita anticipata. Solo circa 155 mila istanze sono state prodotte da tutti coloro che hanno raggiunto i requisiti per la famigerata Quota 100, ovvero, 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Circa 72 mila istanze per i pre-pensionamenti Stando a quanto riporta il ...

RIFORMA PENSIONI 2020 in Legge di Bilancio : cosa cambia per i lavoratori : Riforma pensioni 2020 in Legge di Bilancio: cosa cambia per i lavoratori Con la discussione sulla prossima Legge di Bilancio, che dovrà necessariamente aprirsi dopo l’estate, si riproporrà anche il dibattito sulle pensioni. Riforma pensioni: interventi a favore delle donne La Legge di Bilancio 2020 potrebbe essere particolarmente significativa visto che potrebbe comprendere anche il varo della Flat Tax (oltre all’aumento dell’Iva a meno ...

RIFORMA PENSIONI : 162 mila istanza per Q100 - probabile Quota 41 dal 2022 : Le domande di adesione alla famigerata Quota 100 sono giunte a 162 mila unità con il maggior numero di richieste provenienti da Roma (circa 13 mila domande), altre 7.500 istanze, invece, sono pervenute da milano e 6.900 domande sono state presentate a Napoli. Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Messaggero", sono circa 59.642 le richieste avanzate dai lavoratori appartenenti al settore privato mentre altre 51.913 sono le istanze provenienti ...

RIFORMA PENSIONI - Salvini : 'Aumenteremo tante invalidità di 280 euro' : La prossima legge di bilancio potrà vedere al proprio interno un provvedimento di Riforma delle pensioni di invalidità, con l'obiettivo di garantire assegni più elevati. Lo annuncia il Vicepremier Matteo Salvini durante il proprio intervento alla Festa della Lega di Barzago. Secondo l'esponente leghista, "in manovra, se non tutte, aumenteremo tante delle pensioni di invalidità di 280 euro", spiegando che "è una vergogna perché un invalido con ...

RIFORMA PENSIONI - Durigon e Salvini allontanano spettro Fornero : 'Q41 per tutti si farà' : I rapporti tra Lega e Movimento Cinque Stelle sono spesso tesi. Diversi sono stati i temi su cui la profonda eterogeneità tra le due forze politiche è venuta a galla, ma c'è un punto in cui l'accordo e la solidità del contratto non hanno praticamente mai vacillato: le pensioni. L'obiettivo di superare la legge Fornero, autentico chiodo fisso della campagna elettorale di Matteo Salvini e Luigi DI Maio, è stato, per il momento, centrato con la ...

Flessibilità Pensioni in uscita : ultime notizie sulla RIFORMA - in cosa consiste? : La Flessibilità delle Pensioni in uscita è un tema divenuto molto caldo con le ultime riforme, che hanno rivoluzionato alcuni dettagli delle Pensioni. Con l’entrata in vigore della legge DL 4/2019, entrata in vigore lo scorso 29 gennaio 2019, sono cambiati diversi punti per quanto riguarda le regole nell’andare in pensione. Innanzitutto, c’è la cosiddetta quota 100, poi ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda le donne che vanno in pensione e ...

Pensioni - proposta di RIFORMA Federcontribuenti : ridurre contributi minimi da 20 a 5 anni : Enasarco boccia la proposta degli ultimi giorni di riforma delle Pensioni lanciata da Federcontribuenti di ridurre da 20 a 5 anni il numero dei minimi contributivi per andare in pensione. La proposta è stata lanciata dalla Federazione dei consumatori nei giorni scorsi a favore dei lavoratori che versino contributi Enasarco "a fondo perduto". Ci si chiede, in tal senso, che fine facciano i contributi versati che poi vengono perduti per un numero ...