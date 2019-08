Resident Evil | in sviluppo un nuovo film che sarà fedele al gioco

Un giocatore di Resident Evil 4 sconfigge l'uomo con la motosega usando... una porta : In Resident Evil 4 i giocatori hanno a disposizione una grande varietà di armi e attacchi tra cui scegliere. Ma lo YouTuber Dante Ravioli ha deciso di utilizzare qualcosa di molto diverso per uccidere uno dei nemici più famosi del gioco. Invece di un fucile o di una pistola, ha deciso di usare...una porta contro l'uomo con la motosega. Sorprendentemente, questo ha funzionato.Usare solo una porta per uccidere un nemico così difficile sembra una ...

Resident Evil : il misterioso test privato per un possibile nuovo capitolo è stato esteso anche agli Stati Uniti : Se finora solamente i giocatori nipponici avevano avuto modo di dare una sbirciatina a quello che potrebbe essere il prossimo atteso capitolo di Resident Evil, adesso anche i fan nordamericani potranno unirsi al test privato organizzato da Capcom.Lo sviluppatore giapponese ha infatti iniziato ad inviare gli inviti in Giappone per testare il gioco la scorsa settimana. Stando alle indiscrezioni si tratterebbe di un test del gioco "segreto", ovvero ...

Capcom : il test segreto di Resident Evil è stato esteso anche agli Stati Uniti : Se fin ora solamente i giocatori nipponici hanno avuto modo di dare una sbirciatina al prossimo atteso capitolo di Resident Evil, adesso anche i fan nordamericani potranno unirsi al test segreto che sta conducendo Capcom.Lo sviluppatore giapponese ha infatti iniziato ad inviare gli inviti in Giappone per testare il gioco la scorsa settimana. Stando alle indiscrezioni si tratterebbe di un test del gioco "segreto", ovvero un evento senza ...

Un nuovo Resident Evil annunciato alla Gamescom 2019? : La Gamescom 2019 potrebbe dimostrarsi un appuntamento davvero imperdibile e la cerimonia di apertura che avrà luogo il 19 agosto alle 20:00 ore italiane sembra confermarlo anche grazie a un interessante rumor riguardante Capcom e una serie davvero storica che ultimamente sta facendo parlare di sé.La compagnia nipponica sarà presente alla Gamescom Opening Night Live insieme a più di 15 publisher di spicco e ovviamente in molti si domandano cosa ...

Nuovi rumor per Resident Evil 3 Remake al 2 agosto : Capcom recluta tester per provare il nuovo capitolo : Da tempo si vocifera che Resident Evil 3 Remake sia effettivamente in lavorazione nelle fucine di casa Capcom. Dopo il grande successo del rifacimento del secondo capitolo - che su PC, PlayStation 4 e Xbox One ha superato il tetto delle 4 milioni di copie vendute -, è naturale che la software house giapponese voglia cavalcare l'onda della nostalgia. Allo stesso tempo, i fan della saga survival horror vorrebbero rivivere sulle piattaforme ...

Capcom potrebbe essere alla ricerca di giocatori tester per un nuovo titolo di Resident Evil : Capcom Division 1, il team dietro la serie Resident Evil e DEvil May Cry, ha inviato un'email di reclutamento a Resident Evil Ambassadors. Secondo l'e-mail, l'azienda è alla ricerca di tester di gioco per un nuovo titolo.Ora ciò che è veramente interessante qui è che Capcom vuole incorporare il feedback di tutti gli Ambassadors nello sviluppo. Inoltre, il fatto che Capcom abbia inviato questa e-mail esclusivamente ai giocatori di Resident Evil ...

Capcom vende sempre di più : Devil May Cry 5 a 3 milioni di unità - Resident Evil 2 supera i 4 milioni : Capcom sta avendo una sorta di rinascita dal punto di vista commerciale. Sono infatti numerosi i successi che stanno registrando ottimi risultati, annoveriamo tra di essi Resident Evil 2, DEvil May Cry 5 e Monster Hunter: World che hanno portato moltissime entrate nella compagnia giapponese.Ebbene, se da un lato sappiamo già che Monster Hunter: World è il titolo più venduto di Capcom di tutti i tempi, con il raggiungimento della spaventosa cifra ...

Resident Evil 2 Remake supera le 4 milioni di copie vendute : Recentemente è stato appurato che Monster Hunter: World è di fatto il gioco di Capcom più venduto di sempre con le sue 13 milioni di copie vendute nel mondo, tuttavia questo è decisamente un periodo florido per la compagnia giapponese in quanto anche Resident Evil 2 e DEvil May Cry 5 hanno avuto un grande successo.DEvil May Cry 5 è infatti vicino a toccare le 3 milioni di copie (entro al fine dell'anno dovrebbe facilmente raggiungere tale cifra) ...

Metal Gear Solid 5 - Resident Evil 4 e molti altri giochi nel Game Pass di luglio : Microsoft ha da poco annunciato i titoli che a luglio arriveranno sull'Xbox Game Pass, il popolare servizio che consente ai giocatori di mettere le mani su decine di titoli al costo di un abbonamento.Sono stati annunciati ben 6 giochi, che arriveranno a partire da oggi 17 luglio:Con l'arrivo del servizio anche su PC, Microsoft ha pubblicato qualche mese fa la lista dei titoli che faranno parte del Game Pass per PC, potete trovare tale lista qui ...

Le versioni Switch di Resident Evil 5 e Resident Evil 6 hanno una data di uscita : Probabilmente molti utenti non hanno fatto caso all'annuncio delle versioni Nintendo Switch di Resident Evil 5 e 6, in effetti a quel tempo non erano state diffuse date di uscite precise, tuttavia oggi sappiamo che entrambi i titoli saranno disponibili dal 29 ottobre.A dare la notizia è stata la stessa Capcom tramite la pubblicazione di un Tweet dell'account ufficiale della serie, con l'arrivo di questi due capitoli gli utenti Nintendo Switch ...