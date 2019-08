Renzi in Senato | Il populismo ha fallito

Renzi contro Salvini - al Senato il supermatch tra i due 'mattei' : Aggiornato alle ore 18,25 del 20 agosto 2019. “Se si candidasse a Firenze, o Milano scelga lui, contro di me, sarebbe il benvenuto", ha detto Matteo Renzi ieri ai microfoni di Studio aperto su Italia 1 sfidando Matteo Salvini al duello diretto . “Mai inciuci con Renzi e compagni, mai, mai”, così ha cinguettato sempre ieri su Twitter Matteo Salvini. Oggi è stato il giorno della parlamentarizzazione della crisi politica e di governo, il cui ...

Crisi - Renzi scavalca una transenna per accedere al Senato. L’inviato Celata : “No - ora casca” : Siparietto esilarante durante il TgLa7 Speciale di Enrico Mentana: protagonista è il senatore Pd, Matteo Renzi, che con disinvoltura scavalca una transenna per arrivare al Senato. Ma l’inviato Paolo Celata, allarmato, urla: “No, no, casca!” L'articolo Crisi, Renzi scavalca una transenna per accedere al Senato. L’inviato Celata: “No, ora casca” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Domani i senatori del Pd voteranno contro il governo Conte-Salvini-Di Maio - ha detto Renzi : "Certo che sì". Cosi' l'ex-segretario del Pd, Matteo Renzi, a Studio Aperto, risponde a chi gli chiede se voterà contro il governo Conte, Domani in Senato, in caso di un'eventuale sfiducia al premier. "Noi - ha aggiunto - votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio che ha messo in ginocchio l'Italia. Noi votiamo perché vada a casa". E a chi gli chiede se con "noi" intenda dire i renziani o i senatori del Pd, Renzi risponde "noi senatori del ...

Matteo Renzi sull'intervento di Salvini al Senato : "Mi ha citato 13 volte - sarà ossessionato e innamorato" : Matteo Renzi ha avuto da ridire anche sull'intervento di Matteo Salvini in Senato, nella giornata in cui in Aula si decideva la calendarizzazione del voto di sfiducia a Giuseppe Conte. "Salvini ha fatto un intervento di 10 minuti e mi ha citato 13 volte. Renzi, Renzi, Renzi... O è innamorato o è oss

Senato : al via la seduta sul calendario della crisi - Aula quasi al completo - Renzi : un’altra maggioranza è possibile : È iniziata la seduta che dovrà votare sul calendario della crisi di governo approvato ieri dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama

Ore 18 : si vota per la data su sfiducia a Conte |Renzi ripete : "Nuovo governo o è recessione - il Senato mostrerà che accordo è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Matteo Renzi : "Il tabellone del Senato mostrerà che l'accordo è possibile" : “Siamo di fronte a un fatto clamoroso e nella mia veste di ex premier trovo che sia un passaggio che non va sottovalutato”. Matteo Renzi inizia così la sua conferenza stampa al Senato nella quale sostiene la necessità di difendere “la democrazia parlamentare contro la deriva Papeete”. Nell’attesa che l’Aula si pronunci sul calendario l’ex presidente del Consiglio ribadisce il suo appello ...

Crisi di governo : in Senato è battaglia sui tempi e sui social Renzi 'batte' Salvini : La Crisi di governo sta entrando nel vivo. Ieri, durante la conferenza dei capigruppo del Senato non si è raggiunta una linea condivisa e la maggioranza ha deciso che oggi l'Aula si riunirà nuovamente per votare il calendario, mentre tra una settimana l'assemblea dovrebbe ascoltare le comunicazioni del premier Conte. Ma la Crisi non si sta consumando solo nei Palazzi, ma anche sui social, a colpi di post e tweet. E, a sorpresa, Matteo Salvini ...

Crisi di governo - la diretta – Alle 18 il voto al Senato sul calendario. Renzi : “Conte bis? Non ha brillato ma decidono i partiti” : Giornata decisiva per conoscere il timing della Crisi di governo. E capire se si confermerà la tenuta della convergenza fra M5s, Pd e Leu, già rivelatasi nella giornata di ieri. Alle 18, infatti, l’aula del Senato si riunisce per votare il calendario uscito ieri dalla conferenza dei capigruppo, che ha già deciso di ascoltare il prossimo 20 agosto le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla Crisi della maggioranza. ...

Mara Carfagna - Renzi in ginocchio da lei. Voci dentro Forza Italia : "25 senatori" - insospettabile slavina : slavina Forza Italia, ma non verso Salvini e Meloni. Stavolta, a provarci, sono Matteo Renzi e Maria Elena Boschi con un "giro disperato" di chiamate ai colleghi azzurri. I due dem, interessati a mettere in piedi un "governo di legislatura" con il M5s per scongiurare il voto anticipato, hanno bisogn

Matteo Renzi assente al voto al Senato sul sicurezza-bis : ma non voleva far fuori Matteo Salvini? : Incredibile, ma vero. Dopo tanto rumore sulla mozione di sfiducia che voleva presentare in anticipo rispetto al "suo" Pd, dopo la lite con il segretario Nicola Zingaretti sulla raccolta firme (presentata in versione identica), Matteo Renzi ieri, lunedì 5 agosto, non era presente in aula al Senato. E

Lega-Russia - Pd annuncia mozione di sfiducia a Salvini. Renzi : “Bisognava presentarla prima. Ecco cosa avrei detto al Senato al governo” : Diciannove minuti e spiccioli, molto di più del tempo che avrebbe avuto a disposizione nell’aula di Palazzo Madama dopo l’informativa di Giuseppe Conte, per il suo “contro-intervento” nel giorno in cui la segreteria del Pd gli ha preferito Dario Parrini e ha dato il via libera alla mozione di sfiducia contro Matteo Salvini sul caso Lega-Russia, un atto che lui avrebbe voluto presentare già da tempo. Così, anche se ...