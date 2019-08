Regno Unito | le stazioni di ricarica pubbliche per i veicoli elettrici superano il numero

Il principe Andrea del Regno Unito si è detto “inorridito” dalle accuse contro Jeffrey Epstein e ha negato ogni tipo di suo coinvolgimento : Il principe Andrea del Regno Unito, il secondo figlio maschio della Regina Elisabetta, ha diffuso un comunicato per commentare le immagini diffuse nei giorni scorsi in cui lo si vedeva all’interno della casa di Jeffrey Epstein, il milionario americano arrestato a

La data di Peaky Blinders 5 su Netflix - dopo il debutto nel Regno Unito e i primi dettagli sulla sesta stagione : dopo il debutto nel Regno Unito, che avverrà a breve, arriverà anche Peaky Blinders 5 su Netflix. Il lancio della quinta stagione è fissato per domenica 25 agosto sulla rete britannica BBC, e proseguirà per un totale di sei appuntamenti serali. I fan italiani invece potranno guardare Peakly Blinders 5 su Netflix a partire da venerdì 4 ottobre, quando sarà disponibile a livello internazionale. sulla piattaforma, inoltre, ci sono le prime quattro ...

Fs festeggia lo sbarco nel Regno Unito ma annunci del genere sorprendono davvero : Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e FirstGroup si sono aggiudicati il franchise ferroviario della West Coast inglese (70% FirstGroup, 30% Trenitalia UK). Lo ha reso noto il Dipartimento dei Trasporti britannico. Il franchise sulla West Coast (durata 2019-2031) comprende i collegamenti InterCity fra Londra, Manchester, Chester, Liverpool, Preston, Edimburgo e Glasgow. La “buona” notizia per i pendolari e i contribuenti italiani è arrivata poco ...

Auto elettriche - Nel Regno Unito più colonnine che benzinai : Storico sorpasso nel Regno Unito. Non si tratta di una corsa tra Auto, bensì di una competizione" dalle importanti implicazioni per il mondo delle quattro ruote. Ad agosto, secondo un'elaborazione della Nissan, i siti pubblici per la ricarica delle Auto elettriche sull'intero territorio britannico hanno superato il numero delle stazioni di servizio tradizionali: sono 9.300 contro 8.396.Un anno prima delle previsioni. La Casa di Yokohama, ...

Nel Regno Unito si parla di crisi costituzionale : Potrebbe succedere se il parlamento sfiduciasse il primo ministro e lui si rifiutasse di andarsene: poi toccherebbe alla regina risolvere la cosa

Trenitalia - Fs con FirstGroup si aggiudica appalto per treni Intercity e alta velocità sulla costa occidentale del Regno Unito : trenitalia Uk si è aggiudicata il 30% dell’appalto per i treni Intercity e alta velocità sulla linea della costa occidentale dell’Inghilterra, che comprende i collegamenti tra Londra, Edimburgo, Glasgow e Birmingham. Il restante 70% spetta a FirstGroup, compagnia gestisce servizi di trasporto nel Regno Unito, in Irlanda, in Canada e negli Stati Uniti. A comunicarlo è stata Fs, dopo l’annuncio del dipartimento dei Trasporti ...

Trenitalia e ha vinto la gara per co-gestire la linea ferroviaria più trafficata del Regno Unito : Dal prossimo dicembre, la linea ferroviaria sulla costa occidentale del Regno Unito sarà gestita da FirstGroup, multinazionale dei trasporti con sede in Scozia, e da Trenitalia UK, società controllata al 100 per cento da Trenitalia. La linea collega Londra con

Regno Unito - il breve addio al carbone. Entro il 2025 chiuse tutte le centrali : Il Governo ha stabilito la data del 2025 per la scadenza ufficiale dell’era del carbone, ma la fine potrebbe arrivare in anticipo. Nei giorni scorsi è stata annunciato dal gruppo tedesco Rwe che Aberthaw B, l’ultima centrale a carbone rimasta in Galles, chiuderà i battenti nel marzo 2020

Ondata di maltempo nel Regno Unito : blackout - allagamenti e disagi per i viaggiatori : Un’Ondata di forte maltempo ha colpito il Regno Unito, creando disagi ai viaggiatori, alle prese con interruzioni e allagamenti. Il servizio meteorologico ha previsto temporali e forti venti in Scozia e Irlanda del Nord, in Galles e nella maggior parte dell’Inghilterra. Parzialmente chiusa la principale linea ferroviaria che unisce Inghilterra e Scozia a causa dell’acqua che ha invaso i binari tra Penrith North Lakes e Lockerbie. La ...

L’economia del Regno Unito si è contratta per la prima volta dal 2012 : L’Office for National Statistics (ONS) del Regno Unito, agenzia governativa che analizza le informazioni statistiche sull’economia, ha detto che l’economia britannica si è contratta per la prima volta dal 2012: i dati presentati mostrano una contrazione dello 0,2 per cento

Tre ripropone due offerte winback a partire da 7 - 99 euro e “regala” il 5G nel Regno Unito : Mentre in Italia Tre torna a tentare alcuni ex clienti, con le offerte Play 50 Plus e ALL-In 1oo Plus, nel Regno Unito regala il 5G ai propri clienti. L'articolo Tre ripropone due offerte winback a partire da 7,99 euro e “regala” il 5G nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

HTC si ritira dal mercato smartphone nel Regno Unito - ma non a causa delle vendite scarse : Attualmente tutti gli smartphone sul sito online britannico di HTC sono dichiarati out of stock ossia non disponibili. No, non si è trattato di un improvviso boom di vendite che ha generato un tutto esaurito degli smartphone del marchio taiwanese quanto una dolorosa e necessaria mossa per via di una disputa legale dovuta a brevetti […] L'articolo HTC si ritira dal mercato smartphone nel Regno Unito, ma non a causa delle vendite scarse ...

Tesco - la più grande catena di supermercati nel Regno Unito - taglierà 4.500 posti di lavoro : Tesco, la più grande catena di supermercati nel Regno Unito, ha annunciato che taglierà 4.500 posti di lavoro. Nel comunicato ufficiale con cui l’azienda ha annunciato i tagli non viene specificato entro quando saranno effettivi. Tesco ha giustificato i tagli

Clima - parte il viaggio di Greta Thunberg : in Svizzera e Regno Unito - prima della traversata dell’Atlantico in barca a vela : Greta Thunberg è partita oggi in treno da Stoccolma, dove hanno avuto inizio le sue proteste per indurre la politica ad attivarsi contro i cambiamenti Climatici, in direzione di Ginevra e Losanna, per poi trasferirsi in Gran Bretagna. Poi attraverserà l’Atlantico su una barca a vela, dato che lei non prende l’aereo a causa delle sue emissioni dannose per il Clima. Le tappe saranno gli Usa e il Cile dove la giovane attivista non andrà ...