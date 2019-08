Rai Sport | Juventus | anche il Milan sarebbe interessato a Mandzukic

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 18 Agosto 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 18 Agosto 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Cdr Rai Sport : «Diritti sportivi sia tema ordine del giorno del Cda» : «Con la decisione del Tribunale di Milano la partita Champions League è finita per la Rai. E sinceramente anche un risarcimento futuro a noi interessa relativamente. La Rai era tornata protagonista nei grandi eventi internazionali, e ora si ritrova con un pugno di mosche. Esattamente il rischio che denunciammo da subito. Ci aspettiamo che il prossimo CdA metta all'ordine del giorno della prima riunione...

Coppa Italia - date e orari partite terzo turno : due gare su Rai Sport : Coppa Italia – Attraverso un comunicato, la Lega ha reso noto date e orari delle partite del terzo turno eliminatorio: due gare saranno trasmesse in chiaro, su Rai Sport. Ecco il programma completo. PERUGIA – BRESCIA DOMENICA 18/08 ORE 18.00 SASSUOLO – SPEZIA DOMENICA 18/08 ORE 20.45 HELLAS VERONA – CREMONESE DOMENICA 18/08 ORE 20.30 EMPOLI – PESCARA DOMENICA 18/08 ORE 20.30 FIORENTINA – MONZA DOMENICA 18/08 ORE 18.15 Rai ...

CorSport : Raiola a Napoli per incontrare De Laurentiis per chiudere l’affare Lozano (infortunato) : Ieri sera alle 20.30 Mino Raiola è arrivato a Capodichino per incontrare De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive che l’autista del presidente è andato a prendere l’agente all’aeroporto per portarlo all’Hotel Vesuvio, dove i due avevano in programma un summit. “Raiola a Napoli significa Lozano a Napoli”, scrive il Corriere. Vuol dire che il messicano ha scelto e che l’agente deve perfezionare la pratica. Lozano, però, più o meno alla stessa ...

RaiSport ridisegna la domenica di Rai 2 : apre la Ventura - chiude Paola Ferrari di ritorno alla DS. Enrico Varriale a 90° Minuto : Paola Ferrari Auro Bulbarelli, direttore di RaiSport, e Carlo Freccero hanno messo a punto la domenica di Rai 2 per la stagione tv 2019/2020, che sarà a tutto sport tra nuove trasmissioni e ‘vecchi’ ritorni. Su tutti quello di Simona Ventura, che accenderà il dì di festa della rete – dalle 12.00 alle 13.00 – con La domenica Ventura, uno show che mescolerà sport e intrattenimento. A seguire, dopo il Tg2, il confermato ...

Programmi Rai Sport su Rai2 : Simona Ventura la domenica mattina - Varriale a Novantesimo minuto : Nelle prossime settimane, con l'inizio della nuova stagione televisiva, cominceranno anche le trasmissioni Sportive. Per quanto riguarda la Rai, ci sarà, a livello di conduzioni, un rimescolamento delle carte abbastanza importante. Su Rai2 la principale novità sarà rappresentata dal ritorno di Simona Ventura, il cui nuovo programma dal titolo La domenica Ventura, andrà in onda dalle 12 alle 13, provando a far coesistere intrattenimento e ...

CorSport : Raiola offre al Napoli Balotelli (che non entusiasma il club) : Il Napoli continua la sua ricerca dell’attaccante e viene fuori una sorpresa. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, durante i contatti per Lozano, Raiola avrebbe proposto al Napoli anche Mario Balotelli. L’attaccante è senza squadra, in cerca di collocazione. Ma l’ipotesi non sembra entusiasmare il club partenopeo. E poi su SuperMario si è fatto avanti il Flamengo che non sembra intenzionato a farselo ...

La Domenica Sportiva torna a Paola Ferrari : così la Rai trasforma il format calcistico : "Non è ancora ufficiale ma sono vicina ad un ritorno da sogno": Paola Ferrari è raggiante ed esprime la sua gioia sui social. La Repubblica lo scrive per certo: sarà lei, in coppia con Jacopo Volpi, giornalista di grande esperienza, a condurre la trasmissione-cult di Rai Sport La Domenica Sportiva.

CorSport : Per Lozano si attende l’ok di Raiola. James aspetta la telefonata di Mendes : Il Napoli ha studiato con precisione le mosse da compiere sul mercato. Il piano del club è stato messo a punto da De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli con la supervisione economico-finanziaria di Chiavelli, scrive il Corriere dello Sport. Il piano prevede Lozano e James nel Napoli e a questo si sta lavorando. Lozano sta discutendo il contratto con il club partenopeo. Ci sono clausole, cavilli, diritti di immagine e provvigioni da considerare e la ...

