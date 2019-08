Ragazzo 24enne accusa dolori alla testa fortissimi | quello che scoprono i medici è

Fonte : baritalianews

(Di martedì 20 agosto 2019) Questa notizia davvero sconvolgente arriva dCina dove unsi è recato in ospedale in preda a. I, dopo averlo sottoposto a varie indagini, hanno deciso di operarlo e hanno trovato nel suo cervello un verme lungo 12 cm. Questa notizia è stata divulgata a Hong Kong dal “China Daily”. Secondo iquesto vere si è formato nelladeldopo che quest’ultimo ha mangiato carne di serpente e di rana. Ilè stato operato presso la Nanhua University di Hengyang e i dottori hanno commentato così: “Il paziente viene colpito da fortie contrazioni, fino a cadere in uno stato di coma profondo”. I dottori hanno detto che al mondo casi simili a quelli delsono inferiori ai cento.

