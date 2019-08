Raccolgo recensioni da 40 anni Ma oggi il cinema è in crisi

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Stefano Giani Dal 1980 cura il «Dizionario dei film», la prima pubblicazione del genere in Italia: «Sul grande schermo sono spariti gli eroi» «Avevano bisogno di un burocrate. Un funzionario. Spiacente, non è il mio lavoro. Io sono solo uno che scrive». E non avrebbe saputo fare altro nella vita, Pino Farinotti, che i suoili ha spesi con la penna in mano. Poi l'ha chiusa in un cassetto quando sono nati i computer ma il vizio, o forse la passione, è rimasto lo stesso. E chi ama scrivere non può trasformarsi in contabile. O in amministratore. Così ha lasciato l'ultima carica, la presidenza di Lombardia film commission, dove era approdato con tante speranze e l'illusione di dare una sterzata al. La facciata era seducente per uno che, al buio di una sala, era nato e vi aveva speso gligiovanili. Poi tutto è galoppato a gran velocità arrivando, forse ...

