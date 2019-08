Quota abbonamenti – Del Genio la mette sul piano economico

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 20 agosto 2019) Paolo Del, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli risponde ad un tifosi in merito alla campagnadel Napoli. Delricorda che in tanti si fanno l’abbonamento a Sky e vengono allo stadio per 3-4 partite. “In una piazza come Napoli non si possonore prezzi alti per tante motivazioni. Si parla tantissimo degli appena 9000venduti, compreso paragoni con le altre squadre. La gente si è fatta i conti, paga Sky e sceglierà lo stadio per 3-4 partite in Serie A e qualcuna di Champions. Poi, in caso di lotta scudetto, cercherà un modo per comprare il biglietto. Ormai si ragiona in questi termini.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI News principali: Hazard anticipa i tempi di recupero e può liberare James Fiorentina-Napoli, streaming e tv: dove vedere la 1a giornata di Serie A Llorente Napoli ...

