Questo governo finisce qui Il duello in Senato tra Conte e Salvini in diretta

Salvini : Questo governo si è interrotto per i 'signor no' che bloccavano tutto : "Se questo governo si è interrotto è perché c'erano in commissione in parlamento e in consiglio dei ministri dei signor no che bloccavano tutto". È la replica di Matteo Salvini alle dichiarazioni di Conte in Senato. Secondo il ministro dell'Interno, Conte non può inoltre accusarlo in quanto era stato M5s a "votargli la sfiducia sulla Tav". "Se da settimane e non da mesi qualcuno pensava a cambi di alleanze" pensando ad ...

Crisi - Conte al Senato : "Questo governo si arresta qui Mi recherò al Colle a rassegnare le dimissioni". Video : "Questo governo si arresta qui". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulla Crisi di governo. E ancora rivolto a Matteo Salvini: "Preoccupa che tu chieda pieni poteri e invochi le piazze. E su vicenda fondi Russia dovevi chiarire" Segui su affaritaliani.it

"Questo governo finisce qui". La requisitoria di Conte contro Salvini. La diretta : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato, si attende dal presidente del Consiglio una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi. E una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è andato da lui, a ...

Conte : Questo governo si arresta qui : "questo governo si arresta qui" per via della crisi che lo "compromette". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulla crisi di governo. Conte si rivolge poi a M5s chiedendo di fare tesoro dell'esperienza del governo e poi fissa delle priorità di azione futuro, tra cui richiamare i tanti giovani italiani all'estero e consolidare il primato tecnologico italiano nelle rinnovabili.

Governo : Salvini - 'Non capisco tutto Questo terrore per andare al voto' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Non capisco tutto questo terrore per andare al voto. E' l'unica soluzione trasparente e democratica". Lo ha detto Matteo Salvini a Taormina, dove è arrivato in tenuta da mate per fare un bagno al mare. "Siamo in democrazia - dice - dovrebbe essere la cosa p

Crisi governo - Bonafede : “Salvini alle urne pagherà moltissimo Questo tradimento” : “Matteo Salvini e la Lega, per capitalizzare il consenso dei sondaggi, hanno deciso di provocare una Crisi. Da un secolo non succedeva una cosa del genere. Non si crea una Crisi di governo dal nulla e sotto la legge finanziaria”. Sono le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di “In Onda”, su La7. Il politico del M5s aggiunge: “Io non ho paura del voto degli italiani. Ma gli italiani devono sapere che la Lega ha violato il ...

"Questo non era il governo dei no" Ecco il discorso integrale di Conte : "Non permetterò" che passi la "narrativa" che questo governo è stato "il governo dei 'no'. Questo governo ha sempre parlato poco e lavorato molto. Non era in spiaggia" Segui su affaritaliani.it

Conte : “Salvini dovrà spiegare al Paese la rottura : Questo governo ha fatto molto - non era in spiaggia” : Il premier parla dopo la nota del vicepremier che ha ufficializzato la crisi: «Andrò in Parlamento, farò in modo che ci sia il massimo della trasparenza»

Governo - Conte al Quirinale. Lega : «No a rimpasti - l’unica alternativa a Questo governo è il voto» : Il premier al Colle per un colloquio di un’ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Luigi Di Maio annulla gli impegni istituzionali. Fonti 5 Stelle: «Chi aprisse oggi una crisi riporterebbe un governo tecnico in Italia: sarebbe folle»

Lega : "Per noi l'unica alternativa a Questo governo è ridare la parola agli Italiani" : "Ogni giorno che passa è un giorno perso, per noi l'unica alternativa a questo governo è ridare la parola agli Italiani con nuove elezioni". Così la Lega in una nota appena diffusa. Dunque la Lega ribadisce così la sua posizione: "Mai chiesto né chiederemo poltrone, lontani da qualsiasi ipotesi di rimpasto di governo". "C'è la consapevolezza e la presa d'atto che, dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su ...

"Questo governo sta distruggendo il Paese". Zingaretti invoca una "grande manifestazione nazionale" : “Stanno distruggendo l’Italia e l’Italia non può permetterlo. Costruiamo mobilitazioni in tutto il Paese fino ad arrivare a una grande manifestazione nazionale”. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti dalle colonne di Repubblica prospetta “un autunno caldo”. L’ obiettivo - dice - è quello di “sviluppare proposte concrete e di lungo respiro in grado di ricostruire la fiducia in un ...

Sicurezza bis - Grasso : “Punto più basso (fino a ora) dell’azione di Questo Governo” : “Ancora una volta questo governo umilia il ruolo del Parlamento, ci costringe a ratificare un decreto senza poterlo realmente discutere: testo blindato, emendamenti ignorati, il compito dei senatori si limiterà a timbrare, qualcuno felice e altri meno, il volere dei capi, anzi del Capitano. Un passo alla volta state trasformando il tempio della democrazia in quell’aula sorda e grigia, in quel bivacco di manipoli evocato in un periodo ...