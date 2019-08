Quali app aiutano la geolocalizzazione | se si va in trekking in solitaria 

Fonte : agi

(Di martedì 20 agosto 2019) Centoquarantatre chilometri quadrati. Questa la dimensione dell'area in cui veniva cercato Simon Gautier, l'escursionista francese morto dopo essere caduto in un dirupo in provincia di Salerno. Il 27enne, in Italia per scrivere una tesi sulla storia dell'arte, non era un improvvisato, ma un appassionato diestremo. Per questo risultano ancora più incredibili la sua vicenda e, soprattutto, il ritrovamento del corpo a nove giorni dalla prima chiamata al 112, al quale non aveva saputo indicare la propria posizione. Né hanno potuto trovarlo facilmente i soccorsi, dal momento che sarebbe stato particolarmente difficile risalire alla sua posizione attraverso il tracciamento del telefono cellulare, come riportano oggi diversi quotidiani. Come scrive il Corriere della Sera, appena avvenuto l'incidente, Simon ha prima provato a chiamare una sua amica, che non ha risposto alla ...

