Preziosi | «Genoa in vendita | spero in qualcuno di serio»

Calciomercato Genoa - Preziosi è chiaro : i tanti arrivi - le richieste e Kouamé. “Ecco la situazione” : Calciomercato Genoa, il presidente dei rossoblu Enrico Preziosi fa il punto sul mercato dei liguri dopo i numerosi acquisti di questa sessione, respingendo anche le richieste per qualche gioiello. Queste le sue parole. “Mercato? Abbiamo cercato di fare qualcosa con più oculatezza e attenzione, cercando di non privarci dei nostri giocatori e arricchendo con gli altri. Per noi va bene quello che va bene al mister. Se è intoccabile per ...

Calciomercato - le ufficialità : annunci per Genoa e Spal - vertice tra Preziosi e Andreazzoli : Calciomercato – Due importanti annunci negli ultimi minuti. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Marco Pajac dal Cagliari. Il giocatore è già stato allenato dal tecnico Aurelio Andreazzoli. Questo il comunicato: “Il Genoa informa di aver perfezionato con il Cagliari Calcio le procedure per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto, dei diritti sportivi dell’esterno Marko Pajac”. Intanto è in ...

Massimo Ferrero scherza e provoca Enrico Preziosi : 'Voglio comprare il Genoa' : Massimo Ferrero vuole davvero comprare il Genoa? Ovviamente no, la sua è stata una semplice provocazione dettata dal clima festoso che il patron della Sampdoria e il presidente rossoblu, Enrico Preziosi, stanno respirando ad Ibiza. Una vacanza molto movimentata quella dei due presidenti delle squadre genovesi, tra musica, cene a base di pesce, buon vino e tuffi nelle acque cristalline delle baleari. Preziosi e Ferrero stanno condividendo qualche ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : è fatta anche per Pajac : Calciomercato Genoa – Il Genoa fa sul serio per la prossima stagione, il club rossoblu dopo l’ultimo deludente campionato ha deciso di costruire una squadra veramente forte ed al momento è una seria candidata per la qualificazione in Europa. Nelle ultime ore la dirigenza ha chiuso un’altra trattativa, si tratta del terzino di proprietà del Cagliari Marko Pajac, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con ...

Calciomercato Genoa : il Milan e Biglia non hanno fretta - Preziosi valuta alternative : Nonostante un contratto in scadenza, il Milan non ha alcuna intenzione di fare sconti per Lucas Biglia e ha frenato la trattativa per il trasferimento del giocatore al Genoa. Il centrocampista argentino aveva mandato segnali di apertura al presidente Preziosi, speranzoso di ricevere un'offerta adeguata al suo spessore. Genoa-Biglia, non c'è l'accordo col Milan Il numero uno dei rossoblu ha provato ad intrigare Biglia con un biennale da 1,5 ...

Alessio Sundas : 'Avevo una proposta per il Genoa ma Preziosi non ne ha voluto sapere' : Alessio Sundas torna a parlare della possibile cessione del Genoa e del tentativo che avrebbe fatto con Enrico Preziosi per il coinvolgimento di nuovi partner. Quello che segue è quanto riferito in un'intervista rilasciata ai microfoni di ''calciomercato.com'' a pochi giorni dal duro comunicato emesso dai gruppi della gradinata Nord contro il presidente Preziosi. Alessio Sundas sarebbe stato scartato da Preziosi Il noto agente Fifa, Alessio ...

Adamoli : 'Kouamè potrebbe lasciare il Genoa' - in città contestazione a Preziosi : Il possibile arrivo di Lucas Biglia al Genoa aveva riacceso l'entusiasmo dei tifosi più tiepidi nei confronti della presidenza, non di quelli che invece la contestano in modo continuativo da alcuni mesi. Dopo il comunicato della tifoseria organizzata del Genoa, infatti, molti tifosi hanno manifestato il proprio dissenso nei confronti della società e dopo la notizia, lanciata dl giornalista di Repubblica Gessi Adamoli, sul possibile addio di ...

Lucas Biglia avrebbe aperto al Genoa : deve decidere se accettare la proposta di Preziosi : In questi giorni si decide il futuro di Lucas Biglia, con il pressing del Genoa che ha raggiunto livelli quasi asfissianti. Il centrocampista del Milan ha ormai maturato l'idea di dover cambiare aria e alla porta ha trovato l'offerta allettante del Grifone. Enrico Preziosi gli avrebbe messo sul tavolo un contratto biennale con opzione per il terzo anno, adesso quindi tocca all'esperto giocatore rossonero decidere il da farsi. Lucas Biglia-Genoa, ...

Gli ultrà del Genoa contestano Preziosi ma non boicottano gli abbonamenti : Mentre il Genoa fa sapere di avere venduto già oltre 4mila abbonamenti, Il secolo XIX pubblica la posizione degli ultrà Genoani della Gradinata Nord. La contestazione va avanti, ma niente boicottaggio agli abbonamenti: “In riferimento alla campagna abbonamenti non sarà boicottata perché non riteniamo utile lasciare i nostri posti a nessuno, ancora di più magari indirizzato da correnti societarie. Il proprietario del Genoa deve sapere che ...

Genoa - i tifosi non boicotteranno la campagna abbonamenti : ma ancora frecciate verso Preziosi [IL COMUNICATO] : In un comunicato ufficiale, i Gruppi della Gradinata Nord del Genoa annunciano che non sarà boicottata la campagna abbonamenti. Ecco cosa recita il testo. “In riferimento alla compagna abbonamenti, come è stato spiegato, non sarà boicottata perché non riteniamo utile lasciare i nostri posti a nessuno, ancora di più magari indirizzato da correnti societarie. Il proprietario del Genoa deve sapere che qualora si presentasse al Ferraris ...

Genoa 'galactico' con Lucas Silva - Preziosi lo vorrebbe insieme a Borja Valero : Classe cristallina ed una storia molto travagliata, Lucas Silva può essere la prossima scommessa di mercato del Genoa di Enrico Preziosi. Il centrocampista del Real Madrid, ormai dato ad un passo dal trasferimento in rossoblu, dovrebbe essere il playmaker a cui Aurelio Andreazzoli vorrebbe affidare le chiavi del centrocampo. Lucas Silva, un gioiellino da rispolverare Forte dal punto di vista fisico, abile nel giostrare palla in pieno stile ...

Calciomercato Genoa - boom boom Preziosi : altro grande colpo - l’11 di Andreazzoli adesso fa paura [FOTO] : Calciomercato Genoa – L’ultima stagione nel campionato di Serie A ha aperto gli occhi al presidente Preziosi, il Genoa si è salvato all’ultimo respiro ed il rischio retrocessione è stato altissimo. In numero uno del club rossoblu ha imparato la lezione e fino al momento è stato uno dei principali protagonisti del Calciomercato, sono arrivati calciatori molto importanti per la categoria, in particolar modo Zapata e ...

Gessi Adamoli : 'Dna Genoa annientato da Preziosi - Russo venduto senza mai giocare' : Quello che sta nascendo è senza dubbio un Genoa interessante, condito di giovani promesse e senatori su cui Aurelio Andreazzoli ha deciso di puntare. In ballo ci sono altri numerosi obiettivi che se concretizzati potrebbero davvero permettere al Genoa di presentarsi ai nastri di partenza con un organico di tutto rispetto, per un campionato lontano dai bassifondi della classifica. Gessi Adamoli non si fida: 'Politica societaria basata su ...

Offerta del Genoa per Fernando - ma Preziosi vorrebbe prendere anche Harit : Dopo aver avuto in passato Milanetto, Thiago Motta, Rincon e Tino Costa, il Genoa ha faticato terribilmente a centrocampo e ormai da qualche stagione è privo di un vero condottiero. Se non fosse per un campionato ancora lontano, il vecchio grifone sarebbe in piena emergenza a centrocampo, dove Aurelio Andreazzoli sta per ora scommettendo su Goran Pandev. L'attaccante macedone è infatti arretrato in cabina di regia, una sorta di esperimento ...