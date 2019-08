Pogba | vergognose offese razziste dopo il rigore sbagliato | la nota del Manchester United

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Il centrocampista Paulè stato protagonista in negativo nel match di Premier League tra Wolves e, il francese haun calcio disul punteggio di 1-1. Via social sono arrivati vergognosi insulti razzisti nei confronti dell’ex calciatore della Juventus, la denuncia è arrivata direttamente dai Red Devils. “Siamo disgustati da quei commenti – la reazione dello– e li condanniamo con grande vigore: gli individui che hanno usato quelle parole non rappresentano i valori del nostro grande club, come dimostrano anche le vaste reazioni di contrarieta’ dei nostri tifosi sui social”. Lo, prosegue la, “ha tolleranza zero verso ogni forma di razzismo e discriminazione, e da tempo aderisce alla campagha #AllRedAllEqual. Lavoreremo per identificare i pochi coinvolti in questi gesti e prenderemo i ...