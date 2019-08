Fonte : quattroruote

(Di martedì 20 agosto 2019) Chiamatele, se volete, riflessioni agostane. Abbiamo avuto l'occasione di scambiare due chiacchiere con, presidente del Gruppotorino, una delle realtà più grandi della distribuzionein Italia, provando a fare una sorta di bilancio di metà anno del. Pensavamo di trovarlo in relax tra le sue adorate montagne e invece ci risponde dal suo ufficio, operativo anche ad agosto.Presidente, come vanno gli affari a Cosio Valtellino? Niente vacanze quest'anno?Certo che sì. Mi sono preso qualche giorno di ferie a giugno. Gli affari, diciamo bene. Nei primi sette mesi dell'anno abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e, nonostante il calo del, abbiamo venduto oltre un migliaio di vetture in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Quindi ancora una volta siete controcorrente...Sì ed è una soddisfazione che voglio condividere ...

dinoadduci : Plinio Vanini - L'incertezza politica e i rischi per il mercato auto - plinio_vanini : Io sto con Matteo !!senza paura di esprimere le mie idee e soprattutto rispettando quelle degli altri ,spero che si… -