Pinerolo | anziana lascia 200mila euro alle famiglie con disabili

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Claudio Carollo Un'donna in provincia di Torino ha donatocome lascito per 69della sua comunità con figli affetti da handicap Un gesto concreto per aiutare la sua comunità: una donazione didestinatocon figli affetti datà. Con questa grande buona azione voleva essere ricordata Olda Ghirardi,donna di, in provincia di Torino, scomparsa nel novembre 2018. Prima di morire ha messo nero su bianco sul testamento la volontà di donare l'ingente sommadel piccolo centro piemontese che vivovono in situazione di difficoltà nell'accudire i figli, ciechi e portatori di handicap,ndo alla comunità l'impegno di indicare i beneficiari. Il Comune ha così provveduto a pubblicare un bando per individuare leche rispondessero ai criteri per ricevere l'eredità di Olga. ...

Lux_Aurea : RT @danielecina: Pinerolo, anziana lascia 200 mila euro in eredità a 69 famiglie con figli disabili - LuigiAssecasa : RT @tatazzurra1: Pinerolo, anziana lascia 200mila euro in eredità a 69 famiglie con figli disabili Il Comune ha pubblicato un bando per ass… - FeniceNews24 : Pinerolo, anziana lascia 200mila euro in eredità a 69 famiglie con figli disabili -