Pierluigi Diaco piange in tv e chiede scusa a Nadia Toffa

Io e Te - Pierluigi Diaco difende Pippo Franco : “E’ un insulto!” : Pierluigi Diaco si sfoga a Io e Te: “Relegare Pippo Franco è un insulto!” Nuova puntata di Io e Te, il salotto di Rai1 dove dal lunedì al venerdì Pierluigi Diaco ospita diverse personalità del mondo dello spettacolo. Prima della posta del cuore di Sandra Milo (con la lettura delle mail da parte di Valeria Graci) si ha avuto il tempo per l’intervista a Pippo Franco che, stando alle parole del conduttore, è stato riscoperto ...

Pierluigi Diaco ricorda Nadia Toffa e piange in diretta : “Scusami per non aver capito il tuo grido di dolore” : Lo aveva già fatto nei giorni scorsi ma anche nella puntata di oggi di “Io e Te” Pierluigi Diaco ha voluto tornare a parlare della morte di Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. Nel farlo però, il conduttore si è visibilmente commosso e non è riuscito a trattenere le lacrime. “Nel corso di questi giorni mi è capitato di leggere delle riflessioni molto ...

Io e Te - Pierluigi Diaco e la gavetta gratuita : "Si lavora per passione e per imparare" : A seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da Anna Mazzamauro e Pierluigi Diaco durante la puntata di Io e Te del 9 agosto scorso, sta prendendo piede su Twitter, a scoppio ritardato, una polemica tra gli utenti che seguono la trasmissione del pomeriggio estivo di Rai 1. Ospite del salotto del giornalista, l'attrice che ha vestito i panni della signorina Silvani nella saga cinematografica di Fantozzi ha dichiarato di aver lavorato spesso, ...

Io e Te - Pierluigi Diaco a Teresa De Sio : “Io mi autodenuncio!” : Teresa De Sio a Io e Te, Pierluigi Diaco rivela: “Sono molto imbarazzato” Nuova puntata di Io e Te con Pierluigi Diaco, la regina dei sorrisi (Valeria Graci) e la regina dei sentimenti (Sandra Milo). Dopo Tosca D’Aquino e Barbara Bouchet oggi è toccato alla cantautrice Teresa De Sio raccontarsi in una lunga intervista all’amico Pierluigi Diaco. E’ una sua grande amica e proprio per questo ha voluto fare una ...

Pierluigi Diaco - che gaffe in diretta con Barbara Bouchet. Che lo gela all’istante : Barbara Bouchet, a pochi giorni dal suo compleanno, racconta il dolore che ha inferto al padre: “quando a 15 anni ho lasciato casa…”. Tra poco l’attrice Barbara Bouchet compirà 75 anni, ma il suo fascino è lo stesso di quando arrivata giovanissima in Italia, è quasi subito diventata un’icona della commedia sexy all’italiana degli Anni 70. L’attrice, ospite del programma di Raiuno “Io e te” condotto da Pierluigi Diaco ha parlato così del suo ...

Io e Te : Pierluigi Diaco commette un errore con Barbara Bouchet : Pierluigi Diaco a Barbara Bouchet: “Mi hanno dato un’informazione sbagliata” Seconda puntata di Io e Te di questa calda settimana di agosto e ancora una volta Pierluigi Diaco ha intervistato una grande personalità del mondo dello spettacolo: questa volta è toccato a Barbara Bouchet la quale ha raccontato della sua infanzia con una madre permissiva che è stata come una sorella (“Faceva un figlio e dopo un anno me lo dava ...

Io e Te - Pierluigi Diaco a Tosca D’Aquino : “Ti chiedo scusa!” : Pierluigi Diaco chiede scusa a Tosca D’Aquino a Io e Te Un’altra settimama di agosto si apre con uno dei programmi Rai che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tiene compagnia a tutti quei telespettatori che in estare non rinunciano al piacevole vocio della tv accesa: Io e Te con Pierluigi Diaco, Valeria Graci e Sandra Milo. Oggi Pierluigi Diaco ha invitato nel suo salotto l’attrice partenopea Tosca D’Aquino a cui lui ha ...

Pierluigi Diaco - il sogno dell'adozione con Alessio Orsingher - e gli altri gossip della settimana : Weekend, tempo di ripercorrere i gossip e le storie più intriganti della settimana appena trascorsa. Cosa sarà accaduto negli ultimi sette giorni nelle vite delle star? Da Ben Affleck ...

Pierluigi Diaco : “Io e mio marito vorremmo poter adottare un bambino” : Nell'ultima puntata di 'Non disturbare' le confidenze del conduttore del programma 'Io e te' che ha rivelato il suo...