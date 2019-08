Perché alcune parole ci restano sulla punta della lingua?

Perché le zanzare pungono solo alcune persone : Un’altra puntura di zanzare, un altro pomfo infiammato che prude senza lasciare tregua. Ed è l’ennesimo, nonostante tu le abbia provate tutte: dalle lozioni alla citronella al tea tree, dagli spray all’eucalipto, passando per candele al geranio e lampade anti-zanzara. E l’aspetto più curioso è proprio questo: nel mirino sembri esserci solo tu, mentre i tuoi amici riescono a trascorrere tranquille serate ...

Red Dead Redemption 2 : il doppiatore di Arthur ha dovuto rifare alcune battute riferite al cavallo Perché ambiguamente "intime" : Gran parte del lavoro in Red Dead Redemption 2 è svolto dalla recitazione. Ci sono molte azioni che necessitano non solo di doppiare frasi e dialoghi, ma anche suoni, rumori, come quelli prodotti mentre il personaggio cavalca il proprio animale.All'interno del gioco, il doppiatore di Arthur, Roger Clark, ha dovuto registrare non solo le battute del protagonista, ma anche i grugniti, ed i suoni che Arthur fa quando sta a cavallo e quando parla ...

Perché alcune scuole tedesche hanno bloccato Office 365 per rischi sulla privacy : Il quartier generale di Microsoft in Francia (foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images) Nello stato federale tedesco dell’Assia, le scuole non potranno più utilizzare Microsoft Office 365 per via di una violazione del Gdpr, il regolamento europeo sui dati personali, relativa al cloud dei programmi. Le contestazioni risalgono a due anni fa. Nell’agosto 2017 il commissario dell’Assia per la protezione dei dati e della libertà d’informazione, a ...

Perché si parla tanto del look di alcune deputate : È polemica sul look delle deputate. E nel mirino finisce Federico Mollicone, esponente di Fratelli d'Italia, 'reo' di aver pubblicato ieri sui social le foto di alcune deputate che, a suo dire, indossavano abiti e scarpe non consoni a un luogo istituzionale come Montecitorio. Poi, sempre nella giornata di ieri, lo stesso Mollicone, per protesta, si è tolto la giacca in Aula ed è stato ripreso dal presidente di turno, Ettore Rosato, in quanto il ...

Perché alcune persone odiano il coriandolo : (foto: Getty Images) Il problema sembra marginale, ma non lo è. Soprattutto per chi ama certe cucine come quella messicana o thailandese, ma rischia ogni volta di ritrovarsi in bocca un sapore paragonabile a quello di un pezzetto di sapone nascosto tra carne e verdure. Il responsabile di questo scempio è quell’apparentemente innocua erbetta verde che va sotto il nome di coriandolo, conosciuto anche come prezzemolo cinese o cilantro. Che ...

Alcune Regioni risparmiano il 67% sui farmaci - Perché?!? L’ho chiesto alla ministra Grillo : Abbiamo parlato di antibioticoresistenza, di farmaci equivalenti e delle iniziative della ministra al fine di regolarizzare le spese delle Regioni per beni e servizi così da poter destinare più fondi in settori come l’assistenza ai disabili ancora molto carenti in quasi tutta Italia. Come sapete le questioni sulla salute mi stanno molto a cuore, ho informato la ministra della denuncia fatta da People for Planet per quanto riguarda la ...