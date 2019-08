Per uno scherzo resta incollato per ore nel bagno di un centro commerciale | ragazzi

Crisi governo - Renzi : “Al tavolo con Di Maio? Per fortuna toccherà a Zingaretti. Nessuno di noi chiederà poltrone”. E attacca Salvini : “Sedermi al tavolo con Di Maio? Se Dio vuole, spetta a Zingaretti. Quando Di Maio dice ‘mai al tavolo con Renzi’, io sono perfettamente d’accordo con lui. Se il tavolo ci sarà, lo faranno Di Maio e Zingaretti. Per me la priorità è evitare l’aumento dell’Iva“. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, intervenuto nella trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Renzi ...

“Uno o due bicchieri di vino prima di andare a dormire fanno Perdere peso” : la ricerca canadese : Uno o due bicchieri di vino rosso prima di andare a dormire fanno perdere peso come un’ora in palestra. Gli amanti di Sangiovese, Cabernet e Barolo possono dormire sonni tranquilli. Secondo l’equipe del professor John Dyck dell’Università di Alberta in Canada il resveratrolo, un fenolo non flavonoide prodotto da diverse piante tra cui gli acini dell’uva rossa, agisce sulle cellule di grasso impedendogli di guadagnare più grasso. Il team canadese ...

Eurospin ritira uno dei suoi prodotti Per potenziale rischio microbiologico [INFO - MARCHIO E LOTTO] : Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per un prodotto commercializzato dai supermercati Eurospin. Si tratta del “Salametto dolce 200 g“, MARCHIO “La Bottega del Gusto“. In particolare il lotto incriminato è il n° 201925 prodotto da CLAI S.C.A., data di scadenza 25/11/2019. Il prodotto, si legge nel modulo di richiamo, è stato ritirato “a scopo precauzionale per potenziale rischio di ...

Badminton - Akita Masters 2019 : due titoli alla Corea del Sud - uno a testa Per Giappone - Cina ed Indonesia : Si è concluso l’Akita Masters di Badminton, torneo di categoria World Tour Super 100, con un montepremi di 75000 dollari americani: ad Akita, in Giappone, fanno festa quattro Nazionali. Due titoli alla Corea del Sud gli altri equamente divisi tra Giappone, Cina ed Indonesia. Quattro finali perse per il Giappone, una per l’Indonesia (l’unica vinta dai nipponici). Di seguito i risultati delle finali dell’Akita Masters di ...

Tragedia in Costiera Amalfitana - quindicenne Perde la vita dopo uno scontro in scooter : Praiano in lutto per la morte di Pietro Villani, il quindicenne che questa notte è rimasto coinvolto in un tremendo incidente stradale con un altro ciclomotore a Vettica, sulla Costiera Amalfitana. Inutili i soccorsi, il giovane è morto poco dopo la folle corsa in ospedale. Il tremendo impatto Aveva soltanto quindici anni e una vita dinanzi a sè, piena di desideri da realizzare e di progetti da costruire con estremo sacrificio giorno dopo ...

Una sposa da sogno - su SkyUno la sfida a due Per un abito di Antonio Riva : Due future spose con le proprie mamme varcano la soglia dell'atelier milanese di Antonio Riva ma solo una delle due ne uscirà con una creazione dello stilista da sfoggiare il giorno del proprio matrimonio: questo il succo di Una sposa da sogno, da domenica 1 settembre su SkyUno alle 21.15. A decidere chi potrà coronare il doppio sogno della propria vita lo stilista, che consegnerà alla vincitrice una rosa rossa e una gialla, colore dell'invidia, ...

Fratelli di 16 e 17 anni muoiono annegati nel Lago d'Iseo : uno si era tuffato Per aiutare l'altro : Due Fratelli di 16 e 17 anni muoiono annegati nel Lago d'Iseo ieri poco dopo le 18 a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime condizioni, sono stati portati con...

Belluno - numerosi interventi del soccorso alpino Per infortuni : Sono numerose le emergenze per Suem e soccorso alpino di Belluno che, a partire da questa mattina, si sono succedute senza interruzione sulle montagne bellunesi. Attorno alle 10 una squadra del soccorso alpino di Feltre è intervenuta nei pressi di Malga Campon, nel comune di Fonzaso, per un turista bolognese di 78 anni, che salendo in passeggiata si era storto una caviglia. Applicato un tutore al piede, l’uomo è stato caricato in ...

Mohammed - "l'unico suPerstite" del gommone a Malta : "Nessuno ci ha aiutati - sono morte 14 Persone" : In un'intervista al Times of Malta, l'uomo racconta l'incubo vissuto a bordo del gommone in cui sono morte 14 persone

Benedetta Rinaldi - la conduttrice di Unomattina esclusa dai palinsesti Rai : “L’ho scoPerto dai giornali - ora sono disoccupata con un figlio” : Benedetta Rinaldi, storico volto Rai di Unomattina e La Vita in Diretta Estate, è stata esclusa dopo 15 anni dai palinsesti di Viale Mazzini. A 38 anni, si trova così disoccupata e in un’intervista al settimanale Nuovo si è sfogata contro questa decisione. “È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere ...

Mohammed - unico suPerstite di un naufragio : “Per 11 giorni in mare - nessuno ci ha aiutati” : Mohammed Adam Oga, un migrante etiope, ha raccontato in un'intervista al Times Of Malta il naufragio di cui è stato protagonista insieme ad altre 14 persone. Lui è stato l'unico a sopravvivere per 11 giorni in mare: "Sono passate delle barche e anche un elicottero, urlavamo disperati: 'Aiuto! Aiuto!', ma nessuno si è fermato".Continua a leggere

Il cielo stellato di Serra San Bruno Per il “Festival calabrese dell’astronomia” : L’associazione serrese Passepartout.up (che si occupa principalmente di progetti Erasmus+) si dedicherà per un giorno alla passione dei propri soci fondatori: l’astronomia. Salvatore Albano, scrittore, divulgatore scientifico ed editor per la rivista “Coelum astronomia”, assieme agli attivisti del Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, ha accolto con entusiasmo l’invito dell’associazione serrese ad organizzare, per il ...