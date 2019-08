Per 10 anni picchia moglie e figli | “Stavamo attenti a come respiravamo per non

Fonte : fanpage

(Di martedì 20 agosto 2019) Alcolizzato e violento, per quasi dieciha reso la vita impossibile allae ai suoi due, tanto che le vittime erano costrette a chiudersi a chiave in camera per dormire o a chiedere ospitalità dai vicini. "Stavamoper non contrariarlo", hanno riferito ai carabinieri di Novellara, in provincia di Reggio Emilia.La svolta però è arrivata ieri, al culmine dell'ennesima violenza, quando i militari hanno arrestato l'uomo, un agricoltore 45enne, per maltrattamenti in famiglia. Neglisono stati diversi gli interventi per sedare banali liti,venivano descritte, dal momento che nessuno aveva mai trovato il coraggio di dire la verità.

