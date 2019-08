Paura alle Eolie | motonave si scontra con yacht durante mini-crociera

Paura alle Isole Eolie - traghetto si schianta contro uno yacht : cinque feriti : Paura alle Isole Eolie dove un traghetto con 350 turisti si è scontrato con uno yacht nel mare delle Eolie. cinque i feriti di cui uno grave. Erano tutti sul vaporetto. Illesi gli occupanti dello yacht. E’ intervenuta la guardia costiera che ha scortato la nave nel porto di Santa Marina Salina dove, ad attenderli in banchina per le cure del caso, vi era il personale del servizio 118 con ambulanza. Dopo aver fatto sbarcare tutti dal ...

Crisi di governo - diretta : Conte alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo Paura del voto». Grillini occupano banchi del governo : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Crisi di governo - diretta : Conte alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo Paura del voto». Grillini occupano banchi del governo : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Crisi di governo - Conte atteso alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo Paura del voto». Di Maio loda il premier : «Sei una perla rara» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Crisi di governo - Conte atteso alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo Paura del voto». Di Maio loda il premier : «Sei una perla rara» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Crisi di governo - Conte atteso alle 15 in Senato. Lega : «Noi unico partito che non ha Paura del confronto». Di Maio loda il premier : «Sei una perla rara» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Terremoto in Calabria - Paura a Rende e Cosenza per una scossa nella Valle del Crati : 4° grado Mercalli [MAPPE e DATI] : Pomeriggio di paura oggi a Cosenza e Rende, in una delle zone più densamente abitate della Calabria, dove alle 16:05 s’è verificato un Terremoto di magnitudo 2.6 a 9.6km di profondità, in una giornata caldissima per lo scirocco (la temperatura massima ha raggiunto i +37°C in varie località della Valle del Crati). La scossa, apparentemente lieve, ha avuto un risentimento sismico importante, misurati dall’INGV nel 4° grado Mercalli ...

Incendi : Paura nel cagliaritano - roghi vicini alle abitazioni : Ancora roghi nel cagliaritano. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere un Incendio a Ruinadas. Solo dopo diverse ore sono riuscitI a domare le fiamme che si erano sviluppate nella macchia mediterranea arrivando anche a pochi metri dalle abitazioni di residenti. (Lapresse) Redazione ?

Notte di incendi e Paura alle porte di Palermo. Fiamme vicine alle case (VIDEO) : Venti famiglie (80 persone) sfollate, abitazioni danneggiate dalle Fiamme e vigili del fuoco arrivati da altre province della Sicilia e da Reggio Calabria. Quella trascorsa è stata una Notte di inferno attorno a Palermo e in provincia.Molti sfollati sono stati accolti nella scuola Antonio Veneziano di Monreale e per fortuna non ci sono stati feriti nel rogo, visibile dal capoluogo siciliano, che ha interessato monte Caputo e contrada ...

TERREMOTO INDONESIA : ALLERTA TSUNAMI ESCLUSO/ Video : scossa 6.9 - Paura a Giacarta : TERREMOTO INDONESIA: scosse di magnitudo 6.8 e 7.4. Scatta allarme TSUNAMI a Sumatra e Giava dopo sisma avvenuto in mare.

Formula 1 – Paura in viaggio verso l’Ungheria : spaventoso incidente per il camion Renault [GALLERY] : spaventoso incidente: il camion del team Renault in viaggio verso l’Ungheria finisce fuori strada Non è ancora arrivato il momento di andare in vacanza per la Formula 1: dopo il Gp di Germania, disputato ieri, i piloti si apprestano a tornare in pista subito, per il Gp di Ungheria. Tutti gli uomini che lavorano nel mondo della Formula 1, dunque si stanno spostando dalla Germania all’Ungheria per il nuovo appuntamento ...

Paura in campo - allenatore colpito da infarto : sviene e crolla in terra [NOME e DETTAGLI] : Grande Paura in campo nelle ultime ore, terrore durante il match tra Dinamo Bucarest e Universitatea Craiova, valida per il secondo turno del campionato rumeno. Nel primo tempo l’allenatore Eugen Neagoe, è stato colpito da un attacco di cuore, è crollato violentemente in terra, necessario l’intervento dell’ambulanza che ha trasportato l’allenatore in ospedale, le due squadre dopo qualche minuto hanno ripreso la ...

Fondi russi alla Lega - Zingaretti : “Salvini ha Paura di venire alle Camere. Gravissimo e inquietante. Governo? Esperimento fallito” : “È Gravissimo il fatto che il ministro dell’Interno, da giorni sollecitato a riferire in Parlamento, ne parla dappertutto ma ha paura a parlarne di fronte alle Camere. E’ molto inquietante“. Sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sul caso dei Fondi russi al Carroccio. Circa il futuro del governo gialloverde, Zingaretti osserva: “Crisi ...

Vorrei arrivare in fretta alla fine - ho Paura! Deborah Ballesio e la profezia della sua morte nel libro che stava scrivendo : «Mi sembra di essere prigioniera e di non potermi liberare più dalla paura». Deborah Ballesio, la donna di 40 anni uccisa dall’ex marito durante una serata di karaoke, aveva profetizzato la sua fine nelle pagine di un libro scritte insieme a un suo amico scrittore. Come riporta il Corriere.it la donna aveva scelto di raccontare della sua esperienza ma già sembrava sapere quale sarebbe stata la fine della sua storia.\\ Edoardo Raspelli, famoso ...