Parola di Dago | Odio Social

Fonte : vanityfair

(Di martedì 20 agosto 2019) Neppure la morte ferma l’. Nadia Toffa se ne è andata a 40 anni dopo aver lottato contro un tumore e appena qualche minuto dopo, su Facebook, sono comparsi miserabili insulti alla sua memoria. La conduttrice delle Iene in vita era stata spesso vittima degli hater che la rimproveravano di spettacolarizzare la sua malattia: il male, come lo chiamava lei, non era l’unico mostro contro cui dover combattere. E adesso che non c’è più, gli hater continuano a imbrattare il web. Ma come è potuta succedere così velocemente la riconversione della tecnologia in strumento di violenza personale? Perché eravamo un Paese quasi normale, col bello e il brutto, e in un paio d’anni siamo diventati un popolo feroce che non ha rispetto neppure per la morte? La «cultura dell’oltraggio» in cui si viene identificati e umiliati in rete per la propria identità o per le proprie opinioni costituisce un ...

