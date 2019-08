Parma | scheletri umani rinvenuti sotto l' Ospedale Vecchio

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Marco Della Corte Sul caso stanno indagando procura e carabinieri, intervenuti anche un'archeologa ed un antropologo che analizzeranno i restiDiversisono statiil pavimento dell'dinel corso di alcuni recenti lavori di restauro delle strutture della Grande Crociera. Come riporta la Gazzetta di, i resti, la cui datazione è ancora incerta, erano coperti da un pannello di legno nel pavimento. Ancora non è dato sapere il numero preciso degli, ma pare che alcuni di essi presentino lembi di tessuto e brandelli di stoffa. A indagare sulla vicenda i carabinieri e la Procura della Repubblica di. L'area è stataposta a sequestro, in attesa di recuperare integralmente i resti sui quali, in seguito, verranno effettuate opportune analisi, al fine di stabilirne l'esatta datazione. Gli ...

