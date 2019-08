Paola Una persona denunciata per furto di legna

Raffaella Fico su Francesco Caserta - ex di Paola Caruso : “Solo una conoscenza telefonica” : Da settimane si parla di una preseunta liason tra la modella e l'imprenditore, l'ex compagno di Paola Caruso che sarebbe il padre di suo figlio Michele. Per la prima volta, la Fico si espone e chiarisce tutto: "Nessun fidanzamento, solo una conoscenza telefonica terminata al nostro primo incontro".

Paola Turci - l’incidente in auto 26 anni fa : “Poi una nuova vita” : La cantante ha condiviso un messaggio su Twitter nel 26esimo anniversario dell’incidente autostradale avvenuto sulla...

Paola BONZI È MORTA/ Una mano del Nazareno che ha donato la vita a chi non la voleva : MORTA PAOLA BONZI, fondatrice del Cav della clinica Mangiagalli di Milano. Ha dissuaso migliaia di donne dall'abortire i propri figli

Paola Marella : Dopo una lunga battaglia ho sconfitto il male : Paola Marella ha voluto raccontare il periodo difficile che ha dovuto attraversare nella sua vita, la malattia è stata affrontata con tanta forza, e lei stessa mostra la cicatrice che ha sul seno e che racconta una battaglia vinta contro il male, oggi la Marella si sta godendo le vacanze a Formentera insieme a tutta la famiglia. Su “Instagram” condivide gli scatti che raccontano le sue giornate e tra le tante foto anche una in costume in cui la ...

Paola Marella confessa la malattia : “Questa cicatrice equivale ad una vittoria” : Sempre elegante e mai sopra le righe, Paola Marella per la prima volta si confessa ai follower, raccontando un momento difficile della sua vita. Una malattia, affrontata con forza, la stessa con cui oggi mostra la cicatrice che ha sul seno e che racconta una battaglia vinta contro il male. Agente immobiliare e conduttrice televisiva classe 1963, Paola Marella si sta godendo le meritate vacanze a Formentera insieme a tutta la famiglia. Su ...

Paola Caruso porta in tribunale l’ex Francesco Caserta e attacca Raffaella Fico : La showgirl ha annunciato l'inizio della battaglia legale contro il suo ex da sempre indicato come il padre di suo figlio e...

Paola Caruso contro Francesco Caserta e Raffaella Fico : “Ci vediamo in tribunale” : Intervistata dal settimanale Spy, la soubrette calabrese dimostra di non aver preso bene la notizia del flirt tra il suo ex e Raffaella Fico: "Mai una volta in cinque mesi da quando è nato il nostro Michelino, ci rivediamo in tribunale". E sulla ex gieffina: "Mi meraviglio che una mamma possa fare questo, forse è in astinenza di popolarità".Continua a leggere

Raffaella Fico e Francesco Caserta sono una coppia : la (dura) reazione di Paola Caruso : Paola Caruso è andata su tutte le furie. Pare che la modella abbia scoperto, soltanto grazie alle indiscrezioni pubblicate sul settimanale Chi che il suo ex, Francesco Caserta, ora si frequenta con Raffaella Fico. L’imprenditore e la showgirl reduce dalla rottura con Alessandro Moggi, si starebbero vedendo assiduamente e ormai farebbero coppia. La modella, che non ne sapeva niente, ha appreso nella nuova frequentazione del padre di suo figlio ...

Pallavolo – Italia ok nel test match : Turchia sconfitta 3-2 grazie ad una super Paola Egonu : Vittoria per l’Italia nel test match di Alassio contro la Turchia: azzurre trascinate dai 25 punti di Paola Egonu Di fronte ai quasi 2000 spettatori del PalaRavizza di Alassio la nazionale Italiana femminile si è aggiudicata il test-match con la Turchia 3-2 (25-22, 22-25, 25-19, 20-25, 17-15). Buona la prova delle ragazze di Davide Mazzanti, apparse in crescita rispetto alle prestazioni della Final Six di Nanchino. A distanza di ...

Paola Ferrari punta da una medusa dopo 5 giorni la situazione non cambia : Su “Instagram” la conduttrice Paola Ferrari posta una foto e scrive:“La medusa ha colpito”, mostrando la sua mano coperta dal cellophane. La relazione all’attacco marino però è persistente e il morso sembra aver avuto conseguenze durature. Cinque giorni dopo infatti, Paola ha di nuovo condiviso un post con una foto che ritrae la sua mano, ancora lacerata. La situazione a distanza non migliora e la conduttrice ha infatti commentato ...

Federico Rossi scrive a Paola Di Benedetto : 'Ho perso una parte di me - tuo per sempre' : Sono passati pochi giorni da quando Paola Di Benedetto ha reso pubblica la fine della sua storia d'amore con Federico Rossi: la modella, con un messaggio che ha fatto il giro della rete, ha informato i fan che la relazione con il cantante è finita per una mancanza di rispetto che le è stata fatta. Il giovane, attraverso il suo profilo Instagram, sta facendo di tutto per convincere la sua ex a tornare insieme: dopo averle dedicato il brano "Ogni ...

Paola Ferrari punta da una medusa al mare : “Dopo 5 giorni la situazione non migliora” : FQ Magazine Robbie Williams: “Nella mia casa c’era un’energia oscura, sentivo il suono di passi sulle scale” Brutta disavventura per Paola Ferrari durante la sua vacanza al mare. La giornalista è stata infatti punta da una medusa e, dopo cinque giorni, la ferita provocata dal contatto con l’animale non sembra affatto migliorare, come lei ...

