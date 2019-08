Palermo | la scelta coraggiosa di Martinelli | scende di tre categorie “Rifiutate offerte

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) “Ho ricevuto altre, anche dalla B, ma non erano convincenti. Quando ha chiamato ilho preso la palla al balzo. La Serie D può essere rischiosa, però nella vita bisogna avere coraggio, io l’ho avuto e adesso spero vada tutto bene“. Sono le parole del neo centrocampista del, Alessandro, che dopo la promozione in Serie A con il Brescia ha deciso dire addirittura di tre. “Non conosco la categoria – dice – e sto cercando di informarmi con i giocatori più esperti, ma la voglia di vincere e battere l’avversario non mi manca, farò del mio meglio. A Brescia non ho trovato tanto spazio perché i titolari sono stati così bravi da non permettere tanti cambi. Eugenio Corini? E’ un allenatore educatore e abbiamo un ottimo rapporto. Sia a me che a Lancini ci ha detto che siccome siamo nella sua ...

Karla89251303 : RT @Giusepp80113439: @Karla89251303 Scusa se sono curiosa ,complimenti a te x scelta ai buon gusto anche tu ??, io c'ero ma dormire , dicono… - Giusepp80113439 : @Karla89251303 Scusa se sono curiosa ,complimenti a te x scelta ai buon gusto anche tu ??, io c'ero ma dormire , dicono a Palermo , - Serena57891118 : RT @Eliminiano: @CarloCalenda Carlo sono con te. Questa inversione a U non è condivisibile, NO a un governo di legislatura con i 5S costi q… -