Palermo - fermato romeno : dito medio - insulti e botte contro agenti : Federico Garau Dopo aver notato una volante della polizia ferma di fronte ad un supermercato Lidl, lo straniero si è avvicinato ed ha cominciato ad insultare gli agenti, mostrando il dito medio. Al momento del fermo ha opposto resistenza, graffiando e spintonando gli uomini in divisa. Per lui solo l'obbligo di firma, in attesa del processo È finito in manette nel pomeriggio di domenica a Palermo un cittadino straniero che, dopo aver ...