Palermo | fermato romeno | dito medio | insulti e botte contro agenti

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Federico Garau Dopo aver notato una volante della polizia ferma di fronte ad un supermercato Lidl, lo straniero si è avvicinato ed ha cominciato ad insultare gli, mostrando il. Al momento del fermo ha opposto resistenza, graffiando e spintonando gli uomini in divisa. Per lui solo l'obbligo di firma, in attesa del processo È finito in manette nel pomeriggio di domenica aun cittadino straniero che, dopo aver insultato alcunidella questura, li ha aggrediti con spinte e graffi. Protagonista in negativo della vicenda undi 32 anni, che intorno alle ore 17 ha notato una volante della polizia di Stato ferma di fronte al centro commerciale Lidl di via Roma ed ha deciso di avvicinarsi. Arrivato di fronte alla vettuta, lo straniero ha fatto il gesto delin direzione dei poliziotti, prendendo ad insultarli. "Faccio il c***o che ...

