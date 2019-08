Open Arms | Toninelli | ' L' UE ci volta le spalle per colpa di Salvini'

Migranti : sequestro nave Open Arms per omissione e rifiuto di atti di ufficio : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Il sequestro della nave Open Arms, come apprende l’Adnkronos, è stato disposto per la violazione dell’articolo 328 del Codice penale, cioè omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti “per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei Migranti”. Secondo l’articolo 328 del Codice penale “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico ...

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio dopo l'ispezione sulla Open Arma ha disposto il sequestro preventivo della nave. Seguirà di conseguenza lo sbarco dei Migranti a bordo.

Open Arms - il procuratore Patronaggio ha disposto il sequestro : i migranti devono sbarcare : Dopo la decisione della Spagna di inviare una nave militare per trasportare i naufraghi sulle sue coste

La Procura sequestra la Open Arms : migranti lasceranno la nave della ong spagnola : Oltre una decina di naufraghi si sono gettati in mare dalla nave Open Arms. Dopo un primo infruttuoso tentativo operato nei...

Open Arms - migranti in mare per giungere alla terra ferma - la Spagna chiede lo sbarco : È disperata la situazione a largo delle coste italiane, dove da quasi venti giorni è ferma la nave Open Arms. Attualmente la nave conta circa cento persone, dopo che la sera del 19 alcuni migranti sono stati evacuati dall'imbarcazione. A monitorare la situazione nel luogo è presente la Guardia Costiera e anche una motovedetta della Guardia di Finanza. La situazione della Open Arms Questa mattina, un uomo ha deciso di buttarsi in mare per ...

Migranti : altri due naufraghi evacuati da nave Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Altre due evacuazioni sanitarie dalla nave Open Arms. Dopo l'ispezione del Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio due naufraghi sono stati fatti scendere dalla nave e portati con una motovedetta al molo Favarolo.

Open Arms : migranti si lanciano in mare - la Spagna invia una nave : Il diciannovesimo giorno di navigazione per la nave Open Arms, ferma a 700 metri dal porto di Lampedusa, sembra il più difficile

Migranti - dalla Open Arms stanno sbarcando a nuoto : Spagna invia nave militare : Oltre una decina di naufraghi si sono gettati in mare dalla nave Open Arms. Dopo un primo infruttuoso tentativo operato nei...

Migranti : Patronaggio lascia Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha appena lasciato la nave Open Arms dopo l'ispezione effettuata con due medici specializzati che lo hanno accompagnato. L'ispezione è durata un'ora circa. Patronaggio è arrivato intorno alle 14.30 a Lampedusa, a bordo di u

Migranti : Patronaggio lascia Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha appena lasciato la nave Open Arms dopo l’ispezione effettuata con due medici specializzati che lo hanno accompagnato. L’ispezione è durata un’ora circa. Patronaggio è arrivato intorno alle 14.30 a Lampedusa, a bordo di un elicottero, e, condotto da una motovedetta della Guardia costiera è salito poco dopo a bordo della Open Arms per una ...

Open Arms - 14 migranti si gettano in mare : Salvatore Martello commenta la situazione a bordo della nave "Nessuno affronta davvero il problema migrazione in Italia". Intanto a bordo della nave la situazione è incontenibile: decine di migranti si gettano in mare

Open Arms - dalla Spagna 'rifiutano Malta' - Fusaro sospetta : 'Pronta ad ingresso trionfale in Italia' : Mentre la crisi di governo si avvia verso la fase cruciale, la nave Open Arms continua a restare nel Mediterraneo. Si tratta di due vicende apparentemente distanti ma che, in realtà, secondo Diego Fusaro potrebbero essere unite da un doppio filo. Fonti autorevoli spagnole, corrispondenti al vicepremier iberico Carmen Calvo, fanno sapere che l'imbarcazione delle Ong avrebbe rifiutato l'opportunità di valutare un eventuale approdo a Malta o di ...