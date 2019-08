Open Arms | migranti si lanciano in mare | «Hanno rischiato di annegare» A bordo

Migranti : Open Arms - 'situazione di emergenza a bordo' : Palermo, 20 ago.(AdnKronos) - "C'è una situazione di emergenza a bordo della Open Arms". E' quanto fanno sapere dalla imbarcazione della ong spagnola dopo che nove Migranti, poco fa, si sono gettati in acqua.

Migranti : nove naufraghi si sono gettati in mare da Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - nove naufraghi si sono gettati in mare dalla nave Open Arms per raggiungere Lampedusa. Molti si loro sono già stati recuperati.

Migranti - altri nove naufraghi si gettano dalla Open Arms. Ong : “Situazione fuori controllo” : Diversi naufraghi, almeno nove, si sono buttati a mare dalla nave della ong Open Arms, bloccata davanti all’isola di Lampedusa da 19 giorni. Una motovedetta della guardia costiera e due gommoni sono subito intervenuti per recuperarli. Era già successo stamattina quando un migrante era stato salvato dalla Guardia costiera. A bordo, denunciano gli operatori della ong, la situazione è esplosiva. A monitorare la situazione c’è anche una ...

Migranti : recuperati tutti i naufraghi che si sono gettati in mare dalla Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – sono stati tutti recuperati dalla Guardia costiera i 9 naufraghi che si sono gettati in mare dalla nave Open Arms. I Migranti sono adesso sulla motovedetta della Guardia costiera.L'articolo Migranti: recuperati tutti i naufraghi che si sono gettati in mare dalla Open Arms sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tensione a bordo della Open Arms Migranti si gettano in mare : Tensione a bordo della Open Arms. Diversi naufraghi si stanno buttando a mare dalla Open Arms. A bordo la situazione è esplosiva. A tuffarsi per cercare di raggiungere la riva, che dista circa...

Open Arms - migranti si gettano in mare. La Spagna pronta a offrire soluzione : Il tweet di Oscar Camps, fondatore della ong: "Inizia così il 19esimo giorno di sequestro". Sui social video del naufrago che questa mattina si è gettato in acqua, seguito da altri. Salvini: "L'Italia non è più il campo profughi d'Europa"

Open Arms - i migranti si tuffano dalla nave - molte le persone in acqua : la diretta : Gli uomini in mare: in diretta da Lampedusa

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Open Arms : altro migrante in mare - 20 agosto 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Un altro migrante a bordo della Open Arms si è gettato nel mare nel tentativo di raggiungere terra, 20 agosto 2019,

Tensione a bordo della Open Arms al largo di Lampedusa : migranti si buttano in mare : L’imbarcazione si trova da 19 giorni davanti alle coste dell’isola siciliana. Ieri otto presone sono state fatte sbarcare

Open Arms - molti naufraghi si gettano in mare. La Spagna : soluzione in prossime ore : Diversi naufraghi si stanno buttando a mare dalla Open Arms. A bordo la situazione è esplosiva. Intanto, il governo di

Migranti : nove naufraghi si sono gettati in mare da Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – nove naufraghi si sono gettati in mare dalla nave Open Arms per raggiungere Lampedusa. Molti si loro sono già stati recuperati.L'articolo Migranti: nove naufraghi si sono gettati in mare da Open Arms sembra essere il primo su CalcioWeb.

Open Arms - migranti si lanciano in mare : «A bordo situazione esplosiva» : Alta tensione a Lampedusa. Dalla Open Arms nove naufraghi si stanno buttando a mare. A bordo la situazione è esplosiva. Una motovedetta della guardia costiera e due gommoni sono subito...

Open Arms - Salvini : linea fermezza paga : 11.45 "Ong spagnola, nave spagnola, porto spagnolo. E' giusto così".Lo afferma il ministro dell'Interno Salvini sulla disponibilità del governo di Madrid a trovare a breve una soluzione per la Open Arms, ferma davanti a Lampedusa con circa 100 migranti a bordo. "La coerenza e la fermezza italiane pagano. Non siamo più il campo profughi d'Europa", aggiunge Salvini.

Open Arms - Spagna : “A breve soluzione - non guardiamo dall’altra parte come Salvini”. Ma intanto i migranti si buttano in mare : Dopo 19 giorni Open Arms è ancora in mare. Ma la svolta sembra vicina: Madrid infatti – che in precedenza aveva offerto i porti di Algeciras e Minorca, giudicati inutilizzabili dall’equipaggio – ha spiegato che offrirà una soluzione “nelle prossime ore”. A dirlo è stata la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles che, secondo quanto riporta il quotidiano La Vanguardia, ha sottolineato che si tratta di una ...