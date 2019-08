Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia?

Arrampicata sportiva - Ludovico Fossali si regala Tokyo 2020 : l’azzurro stacca il pass per le Olimpiadi : L’atleta azzurro è riuscito a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nell’Arrampicata sportiva, nuova disciplina olimpica che farà il proprio debutto proprio l’anno prossimo Salgono a 95 gli atleti italiani qualificati per le Olimpiadi di Tokyo 2020, l’ultimo in ordine di tempo è Ludovico Fossali, riuscito a staccare il pass per Tokyo 2020 nell’Arrampicata sportiva. LaPresse/PA Si tratta di una nuova ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Appuntamento decisivo per i K4 : Anche la Canoa velocità inizia il proprio percorso verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: i Mondiali che scatteranno mercoledì 21 a Szeged, in Ungheria, saranno la prima rassegna che assegnerà carte olimpiche. Ai Giochi del prossimo anno saranno qualificati un totale di 140 imbarcazioni e 246 atleti. Ogni Nazione potrà qualificare al massimo un’imbarcazione per ciascun evento, con il limite di sei uomini e sei donne per il kayak e tre uomini e ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Fossali porta l’arrampicata ai Giochi! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Arrampicata sportiva - Ludovico Fossali mastodontico : qualificato alle Olimpiadi 2020! Impresa nella combinata ai Mondiali - si vola a Tokyo : Ludovico Fossali si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove l’Arrampicata sportiva farà il proprio storico debutto a cinque cerchi! Impresa strabiliante per il fresco Campione del Mondo di speed che oggi si è letteralmente scatenato durante le qualifiche della combinata, il format di gara che verrà utilizzato durante i Giochi. Ai Mondiali in corso di svolgimento proprio nella capitale giapponese, sulla stessa parete che ...

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. L’Italia risale al 12esimo posto con 7 ori : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il Medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Vela - Olimpiadi Tokyo 2020 : gli equipaggi dell’Italia già qualificati e le speranze rimaste a quelli (per ora) esclusi : È già passato poco più di un anno da quell’8 agosto 2018 in cui Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini riuscirono a regalare all’Italia il primo pass in assoluto per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nella classe 470 femminile. Nei giorni successivi le imbarcazioni azzurre impegnate nei Mondiali a classi unificate di Aarhus (Danimarca) garantirono altre cinque carte olimpiche per il Bel Paese in attesa di provare a rimpinguare il ...

