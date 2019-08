Oggi è il World Mosquito Day | le zanzare uccidono 725mila persone all’anno | più delle

Beach volley - World Tour 2019 Knokke-Heist. Nono posto per They/Barboni. Oggi semifinali e finali : Si chiude con un Nono posto l’avventura di Chiara They e Arianna Barboni nel torneo 1 stella di Konokke-Heist che non ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri. A risultare letale per la coppia azzurra, come era capitato in qualificazione con Scampoli/Varrassi, sono state le israeliane Starikov/Dave che hanno sconfitto negli ottavi di finale They/Barboni con il punteggio di 2-1. Senza storia il primo parziale che ha visto la ...

Waterworld/ Video - su Italia 1 il film con Kevin Costner - Oggi - 17 agosto 2019 - : Waterworld andrà in onda oggi, 17 agosto, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Nel cast Kevin Costner, Michael Jeter, Jeanne Tripplehorn.

Beach volley - World Tour 2019 Vaduz. Poca fortuna per gli azzurri in qualificazione : da Oggi il main draw senza italiani : Non ci saranno coppie italiane al via nel tabellone principale del classico torneo 1 stella di Vaduz. I due binomi azzurri presenti in Liechtenstein sono usciti al primo turno delle qualificazioni. In campo femminile Jessica Allegretti e Giulia Toti sono state sconfitte con un secco 2-0 (21-10, 21-19) dalle israeliane Starikov/Dave che poi hanno agguantato l’ingresso in main draw. In campo maschile Galli/Morichelli, noni a Pinarella di ...

Cinecittà World : da Oggi si vola con Fly X. Paracadutisti per un giorno e promesse d’amore “sospese” : Ci vuole più coraggio a lanciarsi da un paracadute o a sposarsi? A Cinecittà World dal 3 agosto arriva FLY

BPER Beach Volley Tour - World Tour Pinarella di Cervia. Cinque coppie azzurre al via nel main draw : ecco il programma di Oggi : Prendono il via questa mattina le sfide del tabellone principale del torneo 1 stella maschile del World Tour a Pinarella di Cervia con ben Cinque coppie azzurre ai nastri di partenza. Tra tutti spicca il derby azzurro del girone D tra Windisch/M. Ingrosso e Manni/Bonifazi, provenienti dalle qualificazioni. Matteo Ingrosso ha preso il posto del giovane Cottafava, alle prese con qualche problema fisico e dunque rientra dopo tre anni di assenza nel ...

Beach volley - World Tour 2019 Edmonton. Ranghieri/Caminati e Traballi/Zuccarelli in campo Oggi per le prime sfide del main draw : Si sono concluse da poco le qualificazioni del torneo 3 stelle di Edmonton in Canada che vede al via due coppie italiane, entrambe inserite nel tabellone principale: Ranghieri/Caminati in campo maschile e Traballi/Zuccarelli tra le donne. Polonia e Svizzera, con due coppie entrate nel main draw a testa, l’hanno fatta da padrone nelle qualificazioni femminili mentre in campo maschile avanzano i brasiliani Harley/Luciano e gli statunitensi ...

Beach volley - World Tour 2019 Espinho e Edmonton. Punti olimpici pesanti in Portogallo e Canada : tutti gli azzurri in campo. Oggi Ceracchi/Fiore in qualificazione : Settimana di transizione, dopo Mondiali e Gstaad per il Beach volley mondiale, quella che inizia Oggi, ma non per questo poco importante nella volata olimpica delle coppie azzurre. Si gioca su due fronti, da due parti opposte del mondo: in Portogallo, a Espinho, una delle location storiche del Beach volley mondiale, dove è in programma un 4 stelle e a Edmonton in Canada dove si gioca un 3 stelle e si renderà onore alle neo-campionesse del mondo ...

Dr Mario World è il lancio mobile di Nintendo più debole fino ad Oggi : Dr Mario World da quando è stato lanciato per il mercato mobile, ha generato "solamente" 100.000 dollari nei suoi primi tre giorni dal debutto.Ebbene si tratta di un lancio privo di slancio, infatti come possiamo vedere, stando ai dati di Sensor Tower, il gioco è stato installato circa due milioni di volte fino ad ora. Si tratta di dati sostanzialmente sotto i numeri che ci si potrebbe aspettare da una società come Nintendo, ma c'è da dire che, ...

Beach volley - World Tour 2019 Alba Adriatica. Luca/Annibalini in mano draw. Oggi cinque coppie azzurre in campo : E’ pokerissimo Di coppie azzurre al via del Mainetti draw del torneo 1 stella femminile di Alba Adriatica che ha riportato il World Tour in Italia dopo sei anni di assenza. Alle quattro coppie italiane già inserite in tabellone principale si è aggiunto un quinto binomio proveniente dalle qualificazione. 2-0 (21-13, 21-18) le svedesi Lindström/Malmström. Luca/Annibalini Oggi affronteranno Si tratta di Luca/Annibalini che hanno vinto il doppio ...

Debellate i virus con il gioco di abbinamenti Dr. Mario World - disponibile da Oggi su Android : Dr. Mario World è un rompicapo di tipo match-3 in cui dovrete eliminare i virus combinandoli con le capsule a disposizione allineando in orizzontale o in verticale tre pezzi dello stesso colore. Dr. Mario è in preda al panico a causa di un'invasione di virus, ma fortunatamente non è solo e potrà contare anche su Dr. Peach, Dr. Bowser, Goomba, Koopa, Nella e molti altri che presteranno servizio come assistenti. L'articolo Debellate i virus con ...

Si paga da gennaio con volantino MediaWorld per Huawei P30 Lite - Mate 20 Lite e S10 Oggi 8 luglio : Scatta ufficialmente oggi 8 luglio il nuovo volantino MediaWorld che potrebbe fare la differenza per tutti coloro che sono ansiosi di acquistare un Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 a prezzo aggressivo tra gli altri. Dopo le promozioni di inizio mese concepite dalla catena e già trattate sulle nostre pagine, dunque, tocca fare un altro step, in modo tale da comprendere quali siano i reali punti di forza di una campagna ...

Al via il Red Friday di MediaWorld Oggi 4 luglio : PS4 Pro in offerta e tanti giochi a prezzi stracciati : Il grande ritorno del Red Friday di MediaWorld è finalmente realtà! Il colosso della vendita al dettaglio di prodotti elettronici ha infatti ufficializzato una nuova tornata di offerte speciali, che vanno a colorare di rosso i suoi cataloghi. Il tutto prende il via oggi, 4 luglio 2019, e proseguirà fino a giorno 7 del mese in corso, sia per gli acquisti online che per quelli nei diversi negozi distribuiti sul suolo italiano. Le offerte, che ...

Ottime e variegate le offerte Red Friday MediaWorld preannunciate Oggi 1 luglio : prima selezione : Emergono in queste ore alcune interessanti offerte Red Friday MediaWorld oggi 1 luglio, considerando il fatto che la nota catena ha deciso di dare continuità alle promozioni "senza IVA" di qualche giorno fa, che abbiamo puntualmente trattato sulle nostre pagine. Importante partire da un presupposto: le promozioni in questione saranno attive non oggi, ma il prossimo 4 luglio, con campagna che volgerà al termine solo nella giornata di domenica. ...

Parte Oggi la conferenza Gamedev.world dedicata al mondo dello sviluppo : Se siete curiosi di saperne di più circa il mondo dello sviluppo dei videogiochi, allora vi farà piacere sapere che Parte oggi Gamedev.world, conferenza gratuita dedicata al mondo dello sviluppo.Come riporta Rock Paper Shotgun, la conferenza sarà tradotta in Arabo, cinese semplificato, inglese, francese, giapponese, brasiliano, portoghese, russo e spagnolo, per permettere a più utenti possibile di godersi la conferenza. Gli argomenti programmati ...