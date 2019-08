Ocean Viking | il racconto del medico volontario a bordo

La Ocean Viking pronta all'assalto : "Fate sbarcare i 356 migranti" : Giovanna Stella La ong si trova fra Malta e l'Italia. Ora chiede un porto per l'esercito di migranti che ha a bordo: "Hanno bisogno di cure" Mentre è in corso un duro braccio di ferro fra l'Italia e la nave Open Arms - con in mezzo la Spagna - un'altra ong è partita alla carica. La Ocean Viking, che opera per conto di Msf e di Sos Mediterranée, ha a bordo 356 migranti. Un vero e proprio "esercito" di immigrati recuperati nel ...

Open Arms - diciottesima notte a bordo per 107 migranti. In 356 sulla Ocean Viking - in mare aperto da dieci giorni : diciottesima notte a bordo della Open Arms per i 107 migranti rimasti a bordo della nave spagnola. Ancora incerto il luogo dove sbarcheranno. Domenica sera, dopo che la ong ha rifiutato l’offerta del premier spagnolo Pedro Sanchez di attraccare nel porto di Algeciras, distante circa sei giorni di navigazione da Lampedusa, dalla Spagna è arrivata una nuova proposta: un porto delle Baleari, a Palma di Maiorca o a Minorca, più vicino rispetto ...

Adesso in arrivo c'è anche la nave Ocean Viking con 356 persone a bordo : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

La Ong Open Arms dopo l’ispezione : «Per i medici condizioni disumane». Ocean Viking in attesa con 356 migranti : L’imbarcazione battente bandiera norvegese di medici Senza Frontiere e Sos Mediterranée. A bordo anche 103 minori. «dopo tanti giorni in mare i migranti cominciano ad essere provati»

Sul ponte della Ocean Viking l'arte dei migranti : Le 356 persone che da 8 giorni aspettano un porto sicuro disegnano sulla nave la loro storia. "Il momento di sbarcare è ora"

Open Arms e Ocean Viking preoccupate per l'arrivo del maltempo. Salvini a Conte : "I migranti non sbarcano" : Sono ancora in balia delle onde i migranti a bordo di Open Arms e Ocean Viking, le due imbarcazioni delle Ong che hanno salvato in tutto più 503 migranti. Le condizioni meteorologiche stanno peggiorando e, oltre a ribadire la richiesta di un porto sicuro, l’equipaggio di Open Arms teme che a bordo la situazione possa peggiorare. C’è tensione, infatti, e il rischio che nascano liti violente tra i ...

Open Arms-Ocean Viking - evacuati un bimbo malato e la sua famiglia : andranno in Italia : Il Viminale ha acconsentito a sbarcare dalla Open Arms una famiglia di quattro persone, due adulti e due bambini. I migranti sono stati portati in Italia. Uno dei piccoli è malato e ha bisogno di cure. In mare ci sono ancora circa 500 migranti, (356 a bordo della Ocean Viking) che aspettano di essere condotti in un porto sicuro.Continua a leggere

Tripoli apre porto alla Ocean Vikings - ma l'Ong si rifiuta : "Mai in Libia" : Chiara Sarra Ha un "esercito" di migranti a bordo. Oltre 350 migranti che la Ocean Viking vuol portare in Europa. Dopo giorni in mare in cui ha raccolto dal Mediterraneo centinaia di disperati, infatti, la nave norvegese che opera per Msf e Sos Mediterranée ha ottenuto l'indicazione del porto di sbarco: quello di Tripoli, "individuato stamattina dalla Guardia costiera libica dopo che la stessa ong aveva chiesto alla Libia la ...

La Libia offre un porto all'Ocean Viking - ma l'Unhcr frena : "Non è un porto sicuro - sbarchino in Europa" : Continua lo stallo in mare dell’Ocean Viking, la nave di Sos Méditerranée che ha soccorso, in quattro diversi interventi, 350 persone a bordo. Il Viminale afferma che l’Ong avrebbe chiesto un porto sicuro alla Libia, e il Paese del Nordafrica avrebbe acconsentito. Il porto di indicato sarebbe quello di Tripoli. Alla Ocean Viking - si legge nella nota del Viminale - sono stati comunicati anche riferimenti e ...

Ocean Viking - la prova del nove. Fonti del Viminale : "Hanno ricevuto l'ok per sbarcare i migranti a Tripoli" : Vicino a una svolta il caso della Ocean Viking, la nave delle ong Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere bloccata nel Mediterraneo con a bordo 356 migranti soccorsi in mare in due missioni distinte e ravvicinate. Secondo Fonti del Viminale, l'imbarcazione battente bandiera norvegese ha ottenuto l